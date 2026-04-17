17 अप्रैल 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अजमेर

Good News : आजादी के बाद पहली बार ‘लाइट्स ऑन’, राजस्थान के इस शहर के लोगों को मिली ‘अंधेरे’ से निजात

आजादी के बाद पहली बार इन क्षेत्रों की गलियां रोशनी से नहाई हैं। विकास की इस नई किरण ने वरुण सागर मार्ग सहित दर्जनों कॉलोनियों के हजारों निवासियों का जीवन स्तर बदलने की नींव रखी है।

2 min read
Google source verification

अजमेर

image

Nakul Devarshi

Apr 17, 2026

Street Lights- Demo Pic

Street Lights- Demo Pic

राजस्थान के हृदय स्थल अजमेर में विकास की एक ऐसी इबारत लिखी गई है, जिसने दशकों पुराने अंधेरे को इतिहास बना दिया है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने वरुण सागर मार्ग स्थित नगर निगम की नई कॉलोनियों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। इन क्षेत्रों में एक हजार नई स्ट्रीट एवं रोड लाइटों का शुभारंभ किया गया है, जिससे आजादी के बाद पहली बार यहां की गलियां दूधिया रोशनी से सराबोर उठीं।

आजादी के बाद पहली बार कॉलोनियां जगमग

समारोह को संबोधित करते हुए देवनानी ने भावुक स्वर में कहा कि यह विडंबना ही थी कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी शहर के कुछ हिस्से बुनियादी रोशनी के लिए तरस रहे थे। उन्होंने कहा, "हमारा लक्ष्य केवल सत्ता नहीं, बल्कि समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक सुविधाएं पहुँचाना है। इन क्षेत्रों में पहली बार लाइटें जलना यहां के निवासियों के लिए सबसे बड़ी सौगात है।"

सफाई व्यवस्था पर भी 'स्ट्राइक': 1 मई से बदल जाएगी तस्वीर केवल रोशनी ही नहीं, बल्कि स्वच्छता को लेकर भी विधानसभा अध्यक्ष ने कड़े निर्देश जारी किए हैं।

  • नियमित सफाई: आगामी 1 मई से इन सभी नई कॉलोनियों में नियमित सफाई व्यवस्था शुरू होगी।
  • ऑटो टिपर: कचरा संग्रहण के लिए पर्याप्त संख्या में ऑटो टिपर वाहनों की तैनाती की जाएगी।
  • सफाईकर्मी: क्षेत्रों की स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए नए सफाईकर्मियों की नियुक्ति कर जिम्मेदारी तय कर दी गई है।

इन 30+ कॉलोनियों की चमकी किस्मत

प्रशासन द्वारा जारी सूची के अनुसार, वरुण सागर मार्ग, कीर्ति नगर, करणी नगर, द्वारकाधीश कॉलोनी, गोटा कॉलोनी, अरावली नगर, अम्बिका नगर, रावत नगर, बोराज गांव, स्वास्तिक नगर, नवकार नगर, झूलेलाल कॉलोनी, पंकज नगर, चामुंडा कॉलोनी, कोटेश्वर कॉलोनी, मेरी माता कॉलोनी, एम.एस. रावत नगर, जगदम्बा कॉलोनी, प्रज्ञा नगर, वर्धमान नगर, विनायक विहार, हाथीखेड़ा पंचायत, राज कॉलोनी, अत्री वाली गली, आदित्य नगर, डिफेंस कॉलोनी, दादा विहार, और काजीपुरा गांव सहित कई क्षेत्रों में यह लाइटें लगवाई गई हैं।

शहर के पुराने मार्गों पर भी बदला गया इंफ्रास्ट्रक्चर

नई लाइटों के साथ-साथ शहर के मुख्य मार्गों की पुरानी और खराब लाइटों को बदलने का काम भी युद्ध स्तर पर किया गया है। कुल 1260 स्ट्रीट व रोड लाइटों को बदला गया है। इसमें कलेक्ट्रेट चौराहा से पुलिस लाइन, बजरंग गढ़ से पुरानी चौपाटी, और नसीराबाद रोड जैसे प्रमुख मार्ग शामिल हैं।

विकास के प्रति प्रतिबद्धता

इस अवसर पर शहर अध्यक्ष रमेश सोनी और मंडल अध्यक्ष दीपक शर्मा सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। स्थानीय निवासियों में इस पहल को लेकर भारी उत्साह देखा गया, क्योंकि अब रात के समय सुरक्षा और आवागमन में होने वाली परेशानियां खत्म हो जाएंगी। श्री देवनानी ने स्पष्ट किया कि प्रशासन का लक्ष्य प्रत्येक क्षेत्र में समान रूप से सुविधाएं उपलब्ध कराकर नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan News : वीडियो में ‘आदर्श बातें’ और हकीकत में ‘रिश्वत का खेल’! आखिर क्यों वायरल हो रहा SDM काजल मीणा का पुराना वीडियो?
करौली
SDM Kajal Meena

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

17 Apr 2026 02:05 pm

Published on:

17 Apr 2026 02:04 pm

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / Good News : आजादी के बाद पहली बार ‘लाइट्स ऑन’, राजस्थान के इस शहर के लोगों को मिली ‘अंधेरे’ से निजात

बड़ी खबरें

View All

अजमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan News: फर्जी महिला डॉक्टर बनकर जिला अस्पताल में घुसी, राउंड लेने लगी; ऐसे खुली पोल

lady doctor
अजमेर

राजस्थान में BJP नेता को जान से मारने की धमकी, गैंगस्टर गोदारा गैंग का गुर्गा बताते हुए बोला- रमेश रूलानिया जैसा हश्र होगा

Ajmer BJP leader and liquor trader Jitendra Rangwani gets 2 crore extortion threat from Rohit Godara gang member
अजमेर

विधानसभा अध्यक्ष ने जताई चिंता, अजमेर दरगाह के आसपास बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं की संभावना

अजमेर

Bangladeshi Arrested: राजस्थान STF की बड़ी कार्रवाई; अजमेर दरगाह क्षेत्र से बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार

Bangladeshi Man arrest
अजमेर

CBSE 10th Result 2026: सीबीएसई ने 10वीं का रिजल्ट जारी किया, बेटियां अव्वल, अजमेर रीजन टॉप-10 में नीचे खिसका

CBSE class 10 result 2026, Ajmer region CBSE result, CBSE 10th result Rajasthan, girls outperform CBSE results, Ajmer region ranking drop, CBSE result percentage Ajmer, CBSE board exam result update, class 10 result analysis Rajasthan, CBSE merit list not released, DigiLocker marksheet CBSE, CBSE compartment exam May, Rajasthan education news CBSE, Ajmer CBSE performance drop, CBSE student statistics Ajmer, board exam result India
अजमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.