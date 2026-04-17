Good News : आजादी के बाद पहली बार ‘लाइट्स ऑन’, राजस्थान के इस शहर के लोगों को मिली ‘अंधेरे’ से निजात

राजस्थान के हृदय स्थल अजमेर में विकास की एक ऐसी इबारत लिखी गई है, जिसने दशकों पुराने अंधेरे को इतिहास बना दिया है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने वरुण सागर मार्ग स्थित नगर निगम की नई कॉलोनियों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। इन क्षेत्रों में एक हजार नई स्ट्रीट एवं रोड लाइटों का शुभारंभ किया गया है, जिससे आजादी के बाद पहली बार यहां की गलियां दूधिया रोशनी से सराबोर उठीं।