राजस्थान के इस शहर में 12 करोड़ से बनेगा 35,000 दर्शक क्षमता का स्टेडियम, जानिए कब तक पूरा होगा काम

राजस्थान के अजमेर शहर में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने पृथ्वीराज नगर के पास 35 हजार दर्शक क्षमता वाले मल्टीपर्पज खेल स्टेडियम का शिलान्यास किया। स्टेडियम 12 करोड़ की लागत से छह महीने में बनकर तैयार होगा। यहां धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, प्रशासनिक व खेल आयोजन हो सकेंगे।