14 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अजमेर

राजस्थान के इस शहर में 12 करोड़ से बनेगा 35,000 दर्शक क्षमता का स्टेडियम, जानिए कब तक पूरा होगा काम

Ajmer News: राजस्थान के अजमेर शहर में 35 हजार दर्शक क्षमता वाला मल्टीपर्पज खेल स्टेडियम बनेगा । इस पर 12 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

less than 1 minute read
Google source verification

अजमेर

image

Santosh Trivedi

Jan 14, 2026

ajmer new stadium

मल्टीपर्पज खेल स्टेडियम का शिलान्यास करते विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी।

राजस्थान के अजमेर शहर में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने पृथ्वीराज नगर के पास 35 हजार दर्शक क्षमता वाले मल्टीपर्पज खेल स्टेडियम का शिलान्यास किया। स्टेडियम 12 करोड़ की लागत से छह महीने में बनकर तैयार होगा। यहां धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, प्रशासनिक व खेल आयोजन हो सकेंगे।

अजमेर शहर की विद्युत आपूर्ति होगी मजबूत

देवनानी ने कहा कि इस वर्ष 270 करोड़ की पेयजल परियोजना शुरू होगी। नसीराबाद से कोटड़ा तक नई पाइप लाइन, कोटड़ा, पृथ्वीराज नगर व लोहागल में तीन नए सर्विस रिजर्वायर बनेंगे। इससे अजमेर उत्तर में पानी के प्रेशर और अनियमितता की समस्या दूर होगी।

हाथी भाटा पावर हाउस में 147 करोड़ का गैस आधारित जीएसएस काम काम शुरू होगा। इससे शहर की विद्युत आपूर्ति मजबूत होगी। माकड़वाली क्षेत्र में करीब 25 करोड़ रुपए की लागत का कन्वेंशन सेंटर बनेगा। इसमें व्यापारिक और सामाजिक सम्मेलन हो सकेंगे।

पृथ्वीराज नगर के पास 35 हजार दर्शक क्षमता का मल्टीपर्पज स्टेडियम बनेगा। डीएमएफटी फंड से 12 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। धार्मिक, सामाजिक व राजनीतिक आयोजन के साथ खेल सुविधाओं के लिए नई जगह मिलेगी। अजमेर विकास प्राधिकरण इसका काम शुरू करेगा।

बहुमंजिला लाइब्रेरी का काम भी शुरू होगा

सरकार की घोषणानुसार गांधी भवन के पीछे बहुमंजिला लाइब्रेरी का काम शुरू होगा। इस पर 6.46 करोड़ रूपए खर्च होंगी। लाइब्रेरी शहर की रीडर्स विद्यार्थियों, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए बनेगी। वरूण सागर झील में भगवान झूलेलाल की ऊंची मूर्ति और घाट बनेगा।

जवाहर लाल नेहरू अस्पताल में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, साइंस पार्क और अन्य काम भी होंगे। काजीपुरा में लैपर्ड सफारी और पर्यटन की सुविधाएं विकसित की जाएगी। इस अवसर पर सीताराम शर्मा, पार्षद रूबी जैन सहित अन्य मौजूद रहे।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Gold: दौसा समेत राजस्थान के इन 4 जिलों में छिपा है सोने का खजाना, जानिए किस जिले में सबसे ज्यादा भंडार
Patrika Special News
राजस्थान में सोना

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

14 Jan 2026 05:49 pm

Published on:

14 Jan 2026 05:47 pm

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / राजस्थान के इस शहर में 12 करोड़ से बनेगा 35,000 दर्शक क्षमता का स्टेडियम, जानिए कब तक पूरा होगा काम

बड़ी खबरें

View All

अजमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rohit Godara: गैंगस्टर रोहित गोदारा ने किशनगढ़ के व्यापारी से मांगी फिरौती! 20 करोड़ रुपए दे दो, वरना…

Gangster Rohit Godara, Gangster Rohit Godara threat, ransom, ransom threat, Kishangarh businessman, threat to Kishangarh businessman, Kishangarh news, Rajasthan news, गैंगस्टर रोहित गोदारा, गैंगस्टर रोहित गोदारा की धमकी, फिरौती, फिरौती की धमकी, किशनगढ़ व्यापारी, किशनगढ़ व्यापारी को धमकी, किशनगढ़ न्यूज, राजस्थान न्यूज
अजमेर

अजमेर में ACB का बड़ा एक्शन: रिश्वत लेते ASI रंगे हाथों गिरफ्तार, चालान पेश करने के एवज में मांगे थे रुपए

अजमेर

अगर तूने मेरे बॉयफ्रेंड को थाने से नहीं छुड़ाया तो… 11वीं की छात्रा को सहेली ने किया फोन, अगले दिन मच गया बवाल

Bikaner city Prominent Astrologer Mahavir Jain Committed Suicide wife Saas saale case registered
अजमेर

अजमेर: मकर संक्रांति पर मिला जीवन का सबसे बड़ा पुण्य, गोद आई ‘लक्ष्मी’, 5 साल बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर दंपती की चाहत पूरी

Ajmer News
अजमेर

भाई बनकर की छेड़छाड़, केस करने पर किया हमला, परेशान नाबालिग ने फंदे से लटकर दी जान

Girl Suicide
अजमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.