राजस्थान के इस शहर में 12 करोड़ से बनेगा 35,000 दर्शक क्षमता का स्टेडियम, जानिए कब तक पूरा होगा काम

मल्टीपर्पज खेल स्टेडियम का शिलान्यास करते विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी।
राजस्थान के अजमेर शहर में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने पृथ्वीराज नगर के पास 35 हजार दर्शक क्षमता वाले मल्टीपर्पज खेल स्टेडियम का शिलान्यास किया। स्टेडियम 12 करोड़ की लागत से छह महीने में बनकर तैयार होगा। यहां धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, प्रशासनिक व खेल आयोजन हो सकेंगे।
देवनानी ने कहा कि इस वर्ष 270 करोड़ की पेयजल परियोजना शुरू होगी। नसीराबाद से कोटड़ा तक नई पाइप लाइन, कोटड़ा, पृथ्वीराज नगर व लोहागल में तीन नए सर्विस रिजर्वायर बनेंगे। इससे अजमेर उत्तर में पानी के प्रेशर और अनियमितता की समस्या दूर होगी।
हाथी भाटा पावर हाउस में 147 करोड़ का गैस आधारित जीएसएस काम काम शुरू होगा। इससे शहर की विद्युत आपूर्ति मजबूत होगी। माकड़वाली क्षेत्र में करीब 25 करोड़ रुपए की लागत का कन्वेंशन सेंटर बनेगा। इसमें व्यापारिक और सामाजिक सम्मेलन हो सकेंगे।
पृथ्वीराज नगर के पास 35 हजार दर्शक क्षमता का मल्टीपर्पज स्टेडियम बनेगा। डीएमएफटी फंड से 12 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। धार्मिक, सामाजिक व राजनीतिक आयोजन के साथ खेल सुविधाओं के लिए नई जगह मिलेगी। अजमेर विकास प्राधिकरण इसका काम शुरू करेगा।
सरकार की घोषणानुसार गांधी भवन के पीछे बहुमंजिला लाइब्रेरी का काम शुरू होगा। इस पर 6.46 करोड़ रूपए खर्च होंगी। लाइब्रेरी शहर की रीडर्स विद्यार्थियों, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए बनेगी। वरूण सागर झील में भगवान झूलेलाल की ऊंची मूर्ति और घाट बनेगा।
जवाहर लाल नेहरू अस्पताल में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, साइंस पार्क और अन्य काम भी होंगे। काजीपुरा में लैपर्ड सफारी और पर्यटन की सुविधाएं विकसित की जाएगी। इस अवसर पर सीताराम शर्मा, पार्षद रूबी जैन सहित अन्य मौजूद रहे।
