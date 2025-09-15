कार सड़क किनारे पार्किंग के पास लगे पोल से टकराई, बाल-बाल बचे खानाबदोश दम्पती

रात सवा 11 बजे कचहरी रोड की तरफ से आई तेज रफ्तार कार के चालक ने पुरानी आरपीएससी के सामने कार पर नियंत्रण खो दिया। कार पुराने आरपीएसपी भवन के नीचे एसीबी पुलिस अधीक्षक की कार पार्किंग के पास लगे सीसीटीवी कैमरे के पोल से टकरा गई। दुर्घटना में पोल के पास बैठे खानाबदोश युवक के हाथ में मामूली चोट आई जबकि कार चालक बैलून खुलने से बच गया। दुर्घटना के बाद भीड़ जुट गई। सूचना पर सिविल लाइंस थाने से पुलिसकर्मी पहुंचा लेकिन कार के मालिक की हालत देखकर लौट गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कार में शराब की बोतल पड़ी थी जबकि कार चालक भी नशे में नजर आया।