Ajmer Crime-भाड़े के बदमाश भेजकर युवक को घर से ‘उठवाया’, मोबाइल व सोने की चेन छीनी

अजमेर(Ajmer News). सदर कोतवाली थाना क्षेत्र में रहने वाले एक युवक को सोशल मीडिया पर हरियाणा की युवती से पहले दोस्ती व फिर पैसों का लेनदेन भारी पड़ा। युवती के इशारे पर अजमेर आए बदमाश युवक को उसके घर से अगवाकर ले गए। फिर मारपीट करके उसकी सोने की चेन, मोबाइल, नकदी छीन ली। बाद में आरोपी उसको सौ रुपए का नोट देकर वापस गेगल टोल के पास छोड़कर फरार हो गए।
आगरा गेट पट्टी कटला इलाके में रहने वाला युवक मंगलवार शाम मां के साथ कोतवाली थाने पहुंचा। उसने पुलिस को अपहरण, मारपीट व लूटपाट की कहानी सुनाई।पुलिस ने गहनता से पड़ताल की तो सोशल मीडिया पर हरियाणा की युवती से दोस्ती, मुलाकात और ढाई लाख रुपए के लेनदेन में रकम नहीं लौटाने पर विवाद बढ़ने का मामला सामने आया। युवती के इशारे पर हरियाणा नम्बर की कार लेकर आए तीन बदमाश पीडि़त युवक को बहाने से अपने साथ ले गए। आरोपी उसको पहले किशनगढ़ ले गए। जहां उसके साथ मारपीट कर एक तोला वजनी सोने की चेन, मोबाइल और ग्यारह हजार रुपए की नकदी छीन ली। इसके बाद आरोपी उसको गेगल टोल प्लाजा के पास 100 रुपए देकर उतार गए। थाने पर मौखिक शिकायत देने के बाद युवक अपनी मां के साथ मोबाइल फोन नम्बर लेने घर गया तो वापस नहीं लौटा।
पीडि़त युवक ने पुलिस को बताया कि उसने युवती से ढाई लाख रुपए उधार लिए थे। उधार ली गई रकम में से 80 हजार अदा कर दिए लेकिन एक लाख 70 हजार की रकम कुछेक दिन में लौटाने की बात कही। रकम को लेकर युवती का उससे विवाद हो गया।
पुलिस की प्रारंभिक पड़ताल में सामने आया कि युवक-युवती के बीच एक तरफा प्रेम संबंध है। युवती-युवक से शादी करना चाहती है लेकिन युवक शादी से इन्कार कर रहा है। वह उस पर शादी का दबाव बनाने के लिए गतदिनों अजमेर भी आई थी। तब उसको समझा-बुझाकर रिश्तेदार के साथ भेज दिया लेकिन अब युवती अपनी रकम की वसूली की आड़ में युवक को परेशान कर रही है।