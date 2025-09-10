Ajmer Crime-भाड़े के बदमाश भेजकर युवक को घर से ‘उठवाया’, मोबाइल व सोने की चेन छीनी

आगरा गेट पट्टी कटला इलाके में रहने वाला युवक मंगलवार शाम मां के साथ कोतवाली थाने पहुंचा। उसने पुलिस को अपहरण, मारपीट व लूटपाट की कहानी सुनाई।पुलिस ने गहनता से पड़ताल की तो सोशल मीडिया पर हरियाणा की युवती से दोस्ती, मुलाकात और ढाई लाख रुपए के लेनदेन में रकम नहीं लौटाने पर विवाद बढ़ने का मामला सामने आया। युवती के इशारे पर हरियाणा नम्बर की कार लेकर आए तीन बदमाश पीडि़त युवक को बहाने से अपने साथ ले गए। आरोपी उसको पहले किशनगढ़ ले गए। जहां उसके साथ मारपीट कर एक तोला वजनी सोने की चेन, मोबाइल और ग्यारह हजार रुपए की नकदी छीन ली। इसके बाद आरोपी उसको गेगल टोल प्लाजा के पास 100 रुपए देकर उतार गए। थाने पर मौखिक शिकायत देने के बाद युवक अपनी मां के साथ मोबाइल फोन नम्बर लेने घर गया तो वापस नहीं लौटा।