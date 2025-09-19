Good Job-यातायात पुलिस ने चोरी की बाइक के साथ युवक को पकड़ा

यातायात निरीक्षक नीतू राठौड़ ने बताया कि मदार गेट चौराहे पर तैनात हैडकांस्टेबल रामप्रताप व सिपाही कृपाल ने बिना नम्बरी बाइक को रुकवाया। बाइक सवार ने भागने का प्रयास किया। यातायात पुलिस कर्मियों ने बाइक सवार युवक को दबोच बाइक की तस्दीक की। बाइक ब्यावर जिले के बर थाना क्षेत्र से चोरी होना पाया। यातायात पुलिस ने ब्यावर टाटगढ़ पालरी निवासी पुष्पेन्द्र पुत्र भेरूसिंह रावत को पकड़ा। पुलिस ने बाइक कोतवाली थाना को सुपुर्द किया गया। कोतवाली थाना पुलिस ने पुष्पेन्द्र व चोरी की बाइक को बर थाना पुलिस के सुपुर्द किया।