Ring Road: अजमेर में रिंग रोड की योजना, लोगों को ऐसे मिलेगा फायदा; पर्यटन भी बढ़ेगा

अजमेर शहर की सड़कों पर वाहनों के अतिरिक्त दबाव के चलते रिंग रोड और स्मार्ट ट्रैफिक के विकल्प जरूरी हैं। इसके मद्देनजर राज्य सरकार ने बजट में रिंग रोड की डीपीआर बनाने की घोषणा की है। रिंग रोड बनने पर ट्रैफिक सुगम होगा। साथ ही पर्यटन भी बढ़ेगा। यही नहीं पुष्कर के दोनों बाइपास भी इससे जुड़ने की संभावना है।