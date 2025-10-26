Ring Road: अजमेर में रिंग रोड की योजना, लोगों को ऐसे मिलेगा फायदा; पर्यटन भी बढ़ेगा

रिंग रोड। पत्रिका फाइल फोटो
अजमेर शहर की सड़कों पर वाहनों के अतिरिक्त दबाव के चलते रिंग रोड और स्मार्ट ट्रैफिक के विकल्प जरूरी हैं। इसके मद्देनजर राज्य सरकार ने बजट में रिंग रोड की डीपीआर बनाने की घोषणा की है। रिंग रोड बनने पर ट्रैफिक सुगम होगा। साथ ही पर्यटन भी बढ़ेगा। यही नहीं पुष्कर के दोनों बाइपास भी इससे जुड़ने की संभावना है।
-नौसर, रातीडांग, चौरसियावास, माकड़वाली क्षेत्र का सीधा जुड़ाव
-कोटड़ा-महाराणा प्रताप नगर- वरुणसागर क्षेत्र को फायदा
-कचहरी रोड-तोपदड़ा-श्रीनगर रोड से जुड़ाव पर सुगम यातायात
-नागौर-जयपुर से सीधे ब्यावर रोड की कनेक्टिविटी
विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी यातायात दबाव और आमजन की मांग के अनुरूप एजेंसियों से आउटर रिंग रोड को लेकर रिपोर्ट मांग चुके है। कई स्थानों पर पहाड़ी-पथरीली भूमि के समतलीकरण, भूमि अवाप्ति, समतीकरण और अन्य निर्माण पर 400 से 500 करोड़ खर्च आ सकता है।
शहर में 200 फीट चौड़ी रिंग रोड की जरूरत है। डीपीआर के तहत जनाना अस्पताल से विजयाराजे नगर, पृथ्वीराज नगर, चौरसियावास व नौसर-पुष्कर रोड एमडीएस यूनिवर्सिटी-भूणाबाय-मदार से आदर्श नगर, नौसर घाटी-कोटड़ा-महाराणा प्रताप नगर से वरुणसागर रोड, कचहरी रोड-तोपदड़ा-श्रीनगर रोड रिंग रोड अथवा अन्य हिस्सों का सर्वेक्षण किया जा सकता है।
|क्रमांक
|सड़क का नाम
|प्रतिदिन वाहन संख्या (अनुमानित)
|1
|मदार गेट – स्टेशन रोड
|25,000 – 30,000
|2
|आगरा गेट – पृथ्वीराज मार्ग
|28,000 – 30,000
|3
|आदर्श नगर – पर्बतपुरा रोड
|35,000 – 40,000
|4
|आनासागर लिंक रोड – वैशाली नगर
|25,000 – 30,000
|5
|पुष्कर रोड – वरुणसागर रोड
|25,000 – 28,000
|6
|जनाना रोड – लोहागल क्षेत्र
|22,000 – 25,000
|7
|कचहरी रोड – जयपुर रोड
|24,000 – 32,000
रिंग रोड के लिए अवाप्त की जाने वाली भूमि के बदले भूमि दी जाएगी। अवाप्त भूमि के 27 प्रतिशत अनुपात में व्यावसायिक भूखंड मिलेंगे। खातेदार उस भूमि बेचान कर सकेंगे।
पुष्कर रोड-वैशाली नगर, मदार गेट-स्टेशन रोड, कचहरी रोड-जयपुर रोड वाहनों के दबाव से ओवरलोड हैं। अंदरूनी और बाहरी हिस्सों की बेहतर कनेक्टिविटी के लिए रिंग रोड जरूरी है। जब रिंग रोड बनेगा तो ट्रेफिक सुगम होने के साथ पर्यटन भी बढ़ेगा।
-प्रो.मिलन यादव, प्राचार्य और भूगोल विभागाध्यक्ष राजकीय महाविद्यालय पुष्कर
