मार्बल की थप्पियों से भरे ट्रेलर में लगी आग, गहरी नींद में सो रहा ड्राइवर जिंदा जला

पार्किंग में खड़े ट्रेलर में लगी आग। पत्रिका
मदनगंज-किशनगढ़। मार्बल एरिया के हरमाड़ा रोड स्थित एक पार्किंग में मार्बल की थप्पियों से भरे ट्रेलर में आग लग गई। हादसे में ट्रेलर के केबिन में सो रहे चालक की जलने से मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर पहुंचे अग्निशमन दस्ते ने आग बुझाई।
पुलिस के अनुसार हरमाड़ा रोड के पास स्थित पार्किंग में मार्बल की थप्पियों से भरा ट्रेलर खड़ा था। इसमें अचानक आग लग गई और कुछ ही देर में ट्रेलर और केबिन लपटों से घिर गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने पुलिस को बताया कि केबिन में एक जना था। वह केबिन से बाहर नहीं निकल सका और जिंदा जल गया।
सूचना मिलने पर पहुंचे दमकलकर्मियों ने करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पुलिस ने ट्रेलर की केबिन से शव निकाला है। पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में ट्रेलर मालिक ने चालक का नाम कुचील के बासड़ा मेहरान निवासी मुकेश रेगर (35) बताया है।
पुलिस के अनुसार, आग लगने के कारणों का फिलहाल स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट या किसी तकनीकी खराबी की आशंका जताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
