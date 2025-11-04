मार्बल की थप्पियों से भरे ट्रेलर में लगी आग, गहरी नींद में सो रहा ड्राइवर जिंदा जला

पुलिस के अनुसार हरमाड़ा रोड के पास स्थित पार्किंग में मार्बल की थप्पियों से भरा ट्रेलर खड़ा था। इसमें अचानक आग लग गई और कुछ ही देर में ट्रेलर और केबिन लपटों से घिर गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने पुलिस को बताया कि केबिन में एक जना था। वह केबिन से बाहर नहीं निकल सका और जिंदा जल गया।