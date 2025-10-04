Ajmer Crime-महिला का पर्स छीनने के दो आरोपी गिरफ्तार

पर्स छीनने की वारदात में क्रिश्चियन गंज थाना पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी।
अजमेर(Ajmer News). क्रिश्चियन गंज थाना पुलिस ने राह चलती महिला का पर्स छीनकर भागे स्कूटर सवार दो युवकों को गिरफ्तार कर किया है। । आरोपियों से लूट का मोबाइल फोन और वारदात में इस्तेमाल स्कूटर बरामद का पुलिस गहनता से पड़ताल में जुटी है।
थानाप्रभारी अरविन्द सिंह चारण ने बताया कि आनासागर लिंक रोड शिवाजी पार्क वाली गली में महिला से पर्स छीनकर भागे स्कूटर सवार बदमाश चौरसियावास ईदगाह कॉलोनी निवासी जुनैद खान(19) पुत्र जब्बार खान व शाहरूख खान(22) पुत्र मोहन काठात को गिरफ्तार किया गया है।सीसीटीवी से मिली कामयाबीथानाप्रभारी चारण ने बताया कि वारदात के बाद आसपास के सीसीटीवी कैमरों में आरोपियों की तलाश की। अभय कमांड सेन्टर के सीसीटीवी कैमरे की मदद से स्कूटर सवार बदमाशों के रूट को ट्रेक करते हुए मुखबिर की सूचना पर आरोपियों को चौरसियावास गांव से ही दबोच लिया।तरीका-ए-वारदातपुलिस पड़ताल में आरोपियों ने कबूला कि वह दुपहिया वाहन से गलियों में घूमते रहते हैं। उन्हें जैसे ही कोई महिला अकेली पैदल या वाहन पर जाते हुए दिखाई देती है। उसके हाथ में पर्स होता है तो वह पीछा करते है। सुनसान जगह देख महिला के हाथ से पर्स या मोबाइल पर झपट्टा मार ले जाते हैं।
पुलिस ने पीडि़ता के मोबाइल फोन के सर्विलान्स, सीसी टीवी फुटेज से मिले स्कूटर नम्बर के आधार पर तलाश शुरू की। तकनीकी साक्ष्य जुटाते हुए दो आरोपियों को दबोचा।
पुलिस के अनुसार लोहागल रोड, गणेशगढ़ निवासी ज्योति पत्नी नौरतमल वाल्मीकि ने शिकायत दी कि वह एक अक्टूबर को दोपहर पौने 1 बजे आनासागर लिंक रोड स्थित शिवाजी पार्क वाली गली में पैदल जा रही थी। तभी पीछे से आए बाइक सवार दो युवक उसके हाथ से पर्स छीनकर फरार हो गए। पर्स में मोबाइल फोन, 7 हजार रुपए की नकदी और अन्य दस्तावेज मौजूद थे।
