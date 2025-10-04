Ajmer Crime-महिला का पर्स छीनने के दो आरोपी गिरफ्तार

थानाप्रभारी अरविन्द सिंह चारण ने बताया कि आनासागर लिंक रोड शिवाजी पार्क वाली गली में महिला से पर्स छीनकर भागे स्कूटर सवार बदमाश चौरसियावास ईदगाह कॉलोनी निवासी जुनैद खान(19) पुत्र जब्बार खान व शाहरूख खान(22) पुत्र मोहन काठात को गिरफ्तार किया गया है।सीसीटीवी से मिली कामयाबीथानाप्रभारी चारण ने बताया कि वारदात के बाद आसपास के सीसीटीवी कैमरों में आरोपियों की तलाश की। अभय कमांड सेन्टर के सीसीटीवी कैमरे की मदद से स्कूटर सवार बदमाशों के रूट को ट्रेक करते हुए मुखबिर की सूचना पर आरोपियों को चौरसियावास गांव से ही दबोच लिया।तरीका-ए-वारदातपुलिस पड़ताल में आरोपियों ने कबूला कि वह दुपहिया वाहन से गलियों में घूमते रहते हैं। उन्हें जैसे ही कोई महिला अकेली पैदल या वाहन पर जाते हुए दिखाई देती है। उसके हाथ में पर्स होता है तो वह पीछा करते है। सुनसान जगह देख महिला के हाथ से पर्स या मोबाइल पर झपट्टा मार ले जाते हैं।