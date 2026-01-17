17 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अजमेर

Ajmer: महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के कुलगुरु को धमकाने के दो आरोपी जयपुर से गिरफ्तार

महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के कुलगुरु को जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

less than 1 minute read
Google source verification

अजमेर

image

Santosh Trivedi

Jan 17, 2026

mds kulguru

मदस विश्वविद्यालय के कुलगुरू को धमकी देने के आरोप में सिविल लाइंस थाना पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी।

अजमेर। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के कुलगुरु सुरेश अग्रवाल को फोन पर जान से मारने की धमकी देने के मामले में सिविल लाइंस थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। जहां से उनको जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए।

सहायक उपनिरीक्षक भीमसिंह ने बताया कि जयपुर के सांगानेर हाल दिल्ली निवासी दातारसिंह और राजेश गुर्जर को जयपुर रोड से गिरफ्तार किया। पुलिस ने शुक्रवार को दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उनको जमानत मिल गई।

सीटें बढ़वाना चाहता था राजेश

पुलिस पडताल में सामने आया कि राजेश गुर्जर का टोंक जिले के निवाई में अविनाश महाविद्यालय है। वह दातार सिंह के जरिए महाविद्यालय में छात्रों की सीटें बढ़वाना चाहता था। कुलगुरू ने उसको नियमानुसार बढ़ाने की नसीहत दी तो आरोपी ने जान से मारने की धमकी दे डाली।

यह है मामला

पुलिस के अनुसार जयपुर सांगानेर निवासी दातारसिंह ने मदस विश्वविद्यालय से संबद्ध टोंक के निवाई स्थित अविनाश महाविद्यालय से जुड़े कार्य को लेकर कुलगुरु को कॉल किया। बातचीत के दौरान कुलगुरु ने नियमों के अनुसार ही कार्य करने की बात कही, जिससे आरोपी नाराज हो गया।

इसके बाद उसने कुलगुरु से अभद्र भाषा में बात करते हुए उन्हें जान से मारने की धमकी दी। कुलगुरु ने कॉल रिसीव नहीं किया तो मोबाइल मैसेज के जरिए धमकी दोहराई। घटना की जानकारी मिलने के बाद विश्वविद्यालय प्रबंधन ने 27 दिसम्बर को सिविल लाइंस थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी।

ये भी पढ़ें

Rajasthan News: शादी में झूठ, ससुराल में खुला सच: महिला का पति की नामर्दी छिपाने का आरोप, पहुंची थाने; जानें चौंकाने वाला मामला
बांसवाड़ा
maihar

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

17 Jan 2026 01:47 pm

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / Ajmer: महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के कुलगुरु को धमकाने के दो आरोपी जयपुर से गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

अजमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Ajmer Crime: जिस ‘रिश्ते’ को बचाने में जिंदगी लगा दी, वही बना मौत की वजह

ajmer mohini devi
अजमेर

Ajmer News : बंद कमरे में महिला की संदिग्ध मौत, गला दबाने की आशंका, बेटे ने पिता पर जताया शक

अजमेर

Ajmer: महिला जायरीन को नशीला पदार्थ पिलाकर किया बलात्कार, फिर ब्लैकमेल कर मांगे 5 लाख रुपए

महिला जायरीन से रेप का आरोपी अरेस्ट, फोटो पत्रिका
अजमेर

अजमेर में महिला का बनाया अश्लील वीडियो, कई बार किया रेप, बच्चों को दी जान से माने की दी धमकी

अजमेर

राजस्थान के युवक पर थाईलैंड सरकार ने करोड़ों रुपए के हीरे चोरी का लगाया आरोप, इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट जारी

Diamond Theft
अजमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.