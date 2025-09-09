‘सुपारी’ लेकर विवादित सम्पति खाली करवाने वाले गिरोह के सरगना समेत दो गिरफ्तार

अजमेर(Ajmer News). कोतवाली थाना पुलिस ने पुरानी मंडी में कॉस्मेटिक एण्ड गिफ्ट की शॉप पर अवैध रूप से कब्जा कराने व महिला स्टाफ के साथ मारपीट के मामले में गिरोह के सरगना व उसके साथी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सोमवार शाम दोनों आरोपियों का बाजार में जुलूस निकाल कर घटनास्थल की शिनाख्त करवाई। पड़ताल में आरोपियों द्वारा दुकान खाली करवाने के एवज में मोटी रकम वसूलना सामने आया।
थानाप्रभारी दयाराम चौधरी ने बताया कि एक सितम्बर को पुरानी मंडी में कॉस्मेटिक एण्ड गिफ्ट शॉप को जबरन अवैध तरीके से खाली कराने के मामले में गिरोह के सरगना चौरसियावास निवासी सरताज खान (40) व उसके साथी चौरसियावास कुम्हारों का मोहल्ला निवासी बरकत काठात(30) को गिरफ्तार किया। सरताज खान गैंग में शामिल युवकों के साथ विवादित दुकान, मकान व संपत्तियों को खाली कराने के एवज में रकम वसूलता है। आरोपी पूर्व में भी शहर में संपत्तियों पर अवैध कब्जा करवाने की वारदात अंजाम दे चुका है।
एएसपी हिमांशु जांगिड़ के निर्देशन में सीओ (नॉर्थ) रूद्र प्रकाश शर्मा, थानाप्रभारी दयाराम चौधरी के नेतृत्व में गठित टीम ने सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण कर मुख्य आरोपी सरताज व बरकत को पकड़ा। सरताज के खिलाफ पूर्व में क्रिश्चियनगंज थाने में मारपीट और एससी-एसटी एक्ट में प्रकरण दर्ज हैं।
पुलिस के अनुसार वैशालीनगर निवासी सुनील कुमार गंगवानी पुत्र श्रीचंद डी गंगवानी ने रिपोर्ट दी थी कि उसकी पुरानी मंडी में भारत कॉस्मेटिक्स एंड गिफ्ट शॉप है। जिस पर भारत रंगवानी के इशारे पर अनुराग जैन और अन्य जबरन दुकान खाली कराने व जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। गत 25 जुलाई को सरताज खान ने दुकान पर आकर दुकान खाली करने की धमकी दी थी। बरकत ने भी मोबाइल कॉल कर धमकी दी। गत एक सितम्बर को 10-20 लोगों ने जबरन दुकान का सामान बाहर फेंक दिया व गल्ले से नकदी चुराते हुए मोबाइल फोन छीन लिया। आरोपियों ने दुकान पर कार्यरत महिला स्टाफ के साथ धक्का-मुक्की कर थप्पड़ मारा। गिरोह ने उसे और उसके परिवार को जान से मारने की भी धमकी दी। पुलिस ने पीडित की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज किया था।