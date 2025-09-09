‘सुपारी’ लेकर विवादित सम्पति खाली करवाने वाले गिरोह के सरगना समेत दो गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार वैशालीनगर निवासी सुनील कुमार गंगवानी पुत्र श्रीचंद डी गंगवानी ने रिपोर्ट दी थी कि उसकी पुरानी मंडी में भारत कॉस्मेटिक्स एंड गिफ्ट शॉप है। जिस पर भारत रंगवानी के इशारे पर अनुराग जैन और अन्य जबरन दुकान खाली कराने व जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। गत 25 जुलाई को सरताज खान ने दुकान पर आकर दुकान खाली करने की धमकी दी थी। बरकत ने भी मोबाइल कॉल कर धमकी दी। गत एक सितम्बर को 10-20 लोगों ने जबरन दुकान का सामान बाहर फेंक दिया व गल्ले से नकदी चुराते हुए मोबाइल फोन छीन लिया। आरोपियों ने दुकान पर कार्यरत महिला स्टाफ के साथ धक्का-मुक्की कर थप्पड़ मारा। गिरोह ने उसे और उसके परिवार को जान से मारने की भी धमकी दी। पुलिस ने पीडित की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज किया था।