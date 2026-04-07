Ajmer: बछड़े का गला काटते युवक को दबोचा, मचा हंगामा, गुस्साए लोगों ने कर दी पिटाई, पुलिस ने संभाले हालात

सूचना पर रामगंज थाना पुलिस ने मौके पर पहुंच कर भीड़ को शांत करवाकर खानाबदोश नूर हुसैन (36) को हिरासत में लिया। सूचना पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) हिमांशु जांगिड़ व सीओ(साउथ) मनीष बड़गूजर, प्रशिक्षु आरपीएस डा. दीपेन्द्र सैनी ने हालात का जायजा लिया। पुलिस ने हिरासत में लिए गए संदिग्ध नूर हुसैन का जेएलएन अस्पताल में मेडिकल कराया। पुलिस आरोपी से गहनता से पड़ताल में जुटी है।