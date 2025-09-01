दूसरे राज्यों के वाहनों ने सीमा भी पार नहीं की और किशनगढ़ में बन गए फिटनेस प्रमाण-पत्र

-सेंटर पर एक अगस्त से 7 अगस्त 2025 तक 938 वाहनों के फिटनेस सर्टिफिकेट बनाए। जांच के लिए सेंटर प्रबंधन से अवधि का सीसीटीवी फुटेज मांगा गया लेकिन नहीं मिला। एनवीआर कैमरे की आईडी पासवर्ड भी अमान्य पाए गए। -जिन 938 वाहनों के फिटनेस सर्टिफिकेट बने। उसमें 822 अन्य राज्य व 116 राजस्थान के है। जिनके सेंटर पर आए बिना फिटनेस सर्टिफिकेट बन गए। -7 अगस्त को छत्तीसगढ़ में पंजीकृत बस CG04DK0257 का फिटनेस सर्टिफिकेट बनाया। बस स्टेट कैरिज मार्ग आभनपुर(छत्तीसगढ़) से कवर्ड है। जांच में बस का राजस्थान में यात्रा के लिए कोई स्पेशल परमिट नहीं बना। फोटो से भी स्पष्ट हो रहा है कि बस सेंटर पर नहीं आई। -822 वाहनों के पोर्टल पर अपलोड अधिकांश फोटो सेंटर के नहीं है। फोटो से फोटो बनाकर पोर्टल पर अपलोड करके फिटनेस सर्टिफिकेट बनाए गए। -2 अगस्त को महाराष्ट्र में पंजीकृत वाहन MH27X1223 का फिटनेस प्रमाण पत्र बना। वाहन पोर्टल पर सेंटर की फोटो में टैंकर है जबकी पंजीयन रिकॉर्ड में ऑपन बॉडी ट्रक है। जांच में पाया कि वाहन फिटनेस के लिए नहीं आया लेकिन सर्टिफिकेट बन गया।