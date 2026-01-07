संगीता आर्य को अक्टूबर 2020 में तत्कालीन सीएम अशोक गहलोत की सिफारिश पर आरपीएससी सदस्य नियुक्त किया गया था। उनका कार्यकाल 2026 में खत्म होने वाला था, लेकिन एक साल पहले ही पद छोड़ना पड़ा। बता दें कि संगीता आर्य 2013 में कांग्रेस के टिकट पर सोजत विधानसभा सीट से चुनाव लड़ चुकी हैं। हालांकि, उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। संगीता आर्य पूर्व मुख्य सचिव निरंजन आर्य की पत्नी हैं।