अजमेर

RPSC सदस्य संगीता आर्य का इस्तीफा 39 दिन बाद मंजूर, जानें अब कैसी है आयोग की स्थि​ति?

Sangeeta Arya: राज्यपाल ने संगीता आर्य का आरपीएससी सदस्य पद से दिया गया इस्तीफा 39 दिन बाद मंगलवार को स्वीकार कर लिया है।

अजमेर

Anil Prajapat

Jan 07, 2026

Sangeeta-Arya
संगीता आर्य। पत्रिका फाइल फोटो

RPSC News: राज्यपाल ने संगीता आर्य का आरपीएससी सदस्य पद से दिया गया इस्तीफा 39 दिन बाद मंगलवार को स्वीकार कर लिया है। करीब एक माह पहले संगीता आर्य ने आरपीएससी सदस्य के पद से इस्तीफा दे दिया था। इधर, आरपीएससी की वेबसाइट से मंगलवार देर रात तक डॉ. संगीता आर्य का फोटो-विवरण हटा लिया गया।

संगीता का आरपीएससी सदस्य के रूप में अक्टूबर, 2026 तक का कार्यकाल था, लेकिन कार्यकाल पूरा होने से एक साल पहले ही उन्होंने अपना इस्तीफा राज्यपाल को भेज दिया। आरपीएससी की ओर से आयोजित कई भर्ती परीक्षाओं में धांधली के प्रकरण सामने आए थे।

गड़बड़ियों के मामले की जांच के लिए एसीबी ने संगीता से पूछताछ भी की थी। एसीबी को ईओ-आरओ भर्ती 2022 में अभ्यर्थी की ओएमआर शीट बदलवा कर पास कराने के नाम पर राशि लेने की शिकायत मिली थी। सब इंस्पेक्टर भर्ती मामले में हाईकोर्ट ने आरपीएससी सदस्यों पर कड़ी टिप्पणी भी की थी।

गहलोत सरकार की सिफारिश पर बनी थीं सदस्य

संगीता आर्य को अक्टूबर 2020 में तत्कालीन सीएम अशोक गहलोत की सिफारिश पर आरपीएससी सदस्य नियुक्त किया गया था। उनका कार्यकाल 2026 में खत्म होने वाला था, लेकिन एक साल पहले ही पद छोड़ना पड़ा। बता दें कि संगीता आर्य 2013 में कांग्रेस के टिकट पर सोजत विधानसभा सीट से चुनाव लड़ चुकी हैं। हालांकि, उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। संगीता आर्य पूर्व मुख्य सचिव निरंजन आर्य की पत्नी हैं।

जानें अब कैसी है आयोग की स्थिति

डॉ. संगीता आर्य का नाम हटने के बाद राजस्थान लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर कुल 7 सदस्यों के नाम रह गए हैं। इनमें बाबूलाल कटारा के नाम के आगे निलंबित लिखा है। अब सरकार को डॉ. आर्य के रिक्त पद के साथ ही कुल तीन पद भरने होंगे। क्योंकि आयोग की 11 सदस्य होते है।

