पश्चिम बंगाल की महिला से अजमेर में गैंगरेप, थानाधिकारी के रीडर और साथी पर आरोप, मामला दर्ज

उल्लेखनीय है कि इससे पहले अजमेर में महिला कांस्टेबल से दुष्कर्म, ब्लैकमेलिंग और लाखों रुपए की ठगी के चर्चित मामले में फरार चल रहे एक बर्खास्त सिपाही पर पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला ने 25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था। गिरफ्तारी से बचते फिर रहे आरोपी सिपाही को सेवा से बर्खास्त किया जा चुका है। पुलिस जांच में सामने आया था कि आरोपी मूल रूप से डीडवाना-कुचामन जिले के बड़ थाना क्षेत्र के बाजोली गांव का निवासी है। वह वर्तमान में अजमेर के हरिभाऊ उपाध्याय नगर में रह रहा था। मामले की जांच सीओ नॉर्थ शिवम जोशी कर रहे हैं।