Smuggling-स्मैक सहित महिला हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार

अजमेर(Ajmer News). रामगंज थाना पुलिस ने बुधवार रात भगवान गंज सांसी बस्ती से महिला तस्कर को दबोचा। तलाशी में 5.66 ग्राम स्मैक पाउडर बरामद किया। पुलिस पड़ताल में सामने आया कि महिला तस्कर अलवरगेट थाने की हिस्ट्रीशीटर है। उसके खिलाफ आबकारी एक्ट के दस प्रकरण दर्ज है।



थानाप्रभारी रवीश सामरिया ने बताया कि थाने की टीम ने एक अक्टूबर की रात को गश्त के दौरान भगवान गंज सांसी बस्ती में संदिग्धावस्था में खड़ी महिला को टोका। पुलिस टीम को आता देखकर महिला घबरा गई। उससे नाम, पता पूछने पर नाका मदार, जेपीनगर हाल भगवानगंज सांसी बस्ती निवासी मुन्नीदेवी(50) पत्नी नरेश सांसी बताया। मुन्नीदेवी की हरकते संदेहास्पद प्रतीत होने पर महिला कांस्टेबल ने मुन्नीदेवी की तलाशी ली। तलाशी में 5.66 ग्राम स्मैक पाउडर बरामद किया। पुलिस ने उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/21 में प्रकरण दर्ज किया। प्रकरण में अनुसंधान क्लॉक टावर थानाधिकारी विरेन्द्र सिंह कर रहे है।