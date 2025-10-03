Patrika LogoSwitch to English

Smuggling-स्मैक सहित महिला हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार

रामगंज थाना पुलिस ने की कार्रवाई, पुलिस कर रही है आरोपी महिला से पड़ताल

less than 1 minute read

अजमेर

image

Manish Singh

Oct 03, 2025

स्मैक सहित महिला हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार

रामगंज थाना पुलिस की गिरफ्त में आई महिला तस्कर। पत्रिका

अजमेर(Ajmer News). रामगंज थाना पुलिस ने बुधवार रात भगवान गंज सांसी बस्ती से महिला तस्कर को दबोचा। तलाशी में 5.66 ग्राम स्मैक पाउडर बरामद किया। पुलिस पड़ताल में सामने आया कि महिला तस्कर अलवरगेट थाने की हिस्ट्रीशीटर है। उसके खिलाफ आबकारी एक्ट के दस प्रकरण दर्ज है।

 थानाप्रभारी रवीश सामरिया ने बताया कि थाने की टीम ने एक अक्टूबर की रात को गश्त के दौरान भगवान गंज सांसी बस्ती में संदिग्धावस्था में खड़ी महिला को टोका। पुलिस टीम को आता देखकर महिला घबरा गई। उससे नाम, पता पूछने पर नाका मदार, जेपीनगर हाल भगवानगंज सांसी बस्ती निवासी मुन्नीदेवी(50) पत्नी नरेश सांसी बताया। मुन्नीदेवी की हरकते संदेहास्पद प्रतीत होने पर महिला कांस्टेबल ने मुन्नीदेवी की तलाशी ली। तलाशी में 5.66 ग्राम स्मैक पाउडर बरामद किया। पुलिस ने उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/21 में प्रकरण दर्ज किया। प्रकरण में अनुसंधान क्लॉक टावर थानाधिकारी विरेन्द्र सिंह कर रहे है।

अवैध शराब बिक्री के 10 मुकदमे दर्ज

थानाप्रभारी सामरिया ने बताया कि मुन्नीदेवी अलवर गेट थाने की हिस्ट्रीशीटर है। उसके खिलाफ आबकारी एक्ट में 10 प्रकरण दर्ज है। मुन्नीदेवी शराब तस्करी के बाद अब मादक पदार्थ की बिक्री में हाथ आजमा रही है। पुलिस उससे मादक पदार्थ स्मैक की खरीद-फरोख्त और बिक्री के संबंध में गहनता से पड़ताल में जुटी है।

03 Oct 2025 02:06 am

