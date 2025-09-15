Rajasthan Crime-बुर्के की आड़ में ज्वैलरी शोरूम से 10 तोले का हार चुराने वाली महिलाएं औरंगाबाद से गिरफ्तार

Patrika LogoSwitch to English

अजमेर

बुर्के की आड़ में ज्वैलरी शोरूम से 10 तोले का हार चुराने वाली महिलाएं औरंगाबाद से गिरफ्तार

पर्दाफाश : 900 किमी पीछा कर अन्तरराज्यीय महिला चोर गिरोह पकड़ा

अजमेर

Manish Singh

Sep 15, 2025

बुर्के की आड़ में ज्वैलरी शोरूम से 10 तोले का हार चुराने वाली महिलाएं औरंगाबाद से गिरफ्तार
कोतवाली थाना पुलिस की गिरफ्त में आई महाराष्ट्र औरंगाबाद की महिला चोर।

अजमेर(Ajmer News). चूड़ी बाजार स्थित एन.बी. ज्वैलर्स के यहां से 10 लाख रुपए कीमत का सोने का हार चुराने वाली दो बुर्काधारी महिला चोरों को सदर कोतवाली थाना पुलिस ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस टीम ने महिला चोर गिरोह की लोकेशन को ट्रेस करते हुए 900 किमी. तक पीछा कर दबोचा। पुलिस ने दोनों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया है।

थानाप्रभारी धर्मवीर सिंह ने बताया कि गत 27 अगस्त को एन.बी. ज्वैलर्स के यहां से दस लाख कीमत का सोने का हार चुराने वाली बुर्काधारी महिलाओं में महाराष्ट्र औरंगाबाद छावनी विश्वास नगर लेबर कॉलोनी निवासी बुसरा परवीन पत्नी अब्दूल गफूर व औरंगाबाद जिन्स बाइजिपुरा संजय नगर निवासी मुन्नी परवीन पत्नी हुसैन खान को गिरफ्तार किया। पुलिस ने दोनों को शोरूम संचालक से शिनाख्त परेड करवाने के लिए फिलहाल बापर्दा रखा है। पड़ताल में आया कि दोनों अन्तरराज्यीय चोर गिरोह की सदस्य हैं। जो देशभर में घूम-घूमकर बुर्का पहनकर ज्वैलरी शोरूम में चोरी की वारदातें अंजाम देती हैं।

यों दबोची गई महिला चोर

कोतवाली थाना पुलिस व साइबर सेल ने घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्ध महिलाओं की तलाश शुरू की। घटनास्थल व अन्य संदिग्ध स्थानों को चिह्नित कर उन स्थानों का बीटीएस डाटा औरसीडीआर की साइबर सेल की टीम ने गहनता से विश्लेषण किया। फिर संदिग्ध मोबाइल नम्बरों को चिह्नित कर उनकी लोकेशन के आधार पर महिलाओं को औरंगाबाद से दस्तयाब कर पूछताछ की। दोनों ने वारदात अंजाम देना कबूल कर लिया।

यह है मामला

गत 28 अगस्त को निखिल सोनी ने रिपोर्ट दी कि 27 अगस्त शाम पौने 8 बजे दो महिलाएं बुर्का पहने शोरूम में 3 तोला तक की सोने की चूड़ी देखने आई थीं। उन्हें बुर्का हटाने के लिए कहा तो उन्होंने धर्म का हवाला देकर इनकार कर दिया। फिर उन्होंने अपने पुराने जेवर निकाल कर नए गहने लेने की बात कही। उनके गहने देखने के बाद उन्होंने सारा ध्यान चूडी के बॉक्स दिखाने में गिनकर वापस रखने में लगा दिया। उन्होंने महिलाओं के जेवर की कीमत ढाई लाख बताई। इसी बीच बातों में उलझाकर लाल बुर्का पहनी महिला ने विंडो डिस्पले पर लगा करीब 92.090 ग्राम सोने का हार उठाकर कपड़ों में छिपा लिया।

Published on:

15 Sept 2025 01:58 am

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / Rajasthan Crime-बुर्के की आड़ में ज्वैलरी शोरूम से 10 तोले का हार चुराने वाली महिलाएं औरंगाबाद से गिरफ्तार

