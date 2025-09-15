Rajasthan Crime-बुर्के की आड़ में ज्वैलरी शोरूम से 10 तोले का हार चुराने वाली महिलाएं औरंगाबाद से गिरफ्तार

गत 28 अगस्त को निखिल सोनी ने रिपोर्ट दी कि 27 अगस्त शाम पौने 8 बजे दो महिलाएं बुर्का पहने शोरूम में 3 तोला तक की सोने की चूड़ी देखने आई थीं। उन्हें बुर्का हटाने के लिए कहा तो उन्होंने धर्म का हवाला देकर इनकार कर दिया। फिर उन्होंने अपने पुराने जेवर निकाल कर नए गहने लेने की बात कही। उनके गहने देखने के बाद उन्होंने सारा ध्यान चूडी के बॉक्स दिखाने में गिनकर वापस रखने में लगा दिया। उन्होंने महिलाओं के जेवर की कीमत ढाई लाख बताई। इसी बीच बातों में उलझाकर लाल बुर्का पहनी महिला ने विंडो डिस्पले पर लगा करीब 92.090 ग्राम सोने का हार उठाकर कपड़ों में छिपा लिया।