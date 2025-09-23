Patrika LogoSwitch to English

अलीगढ़

100 की स्पीड में टक्कर के बाद कार और कैंटर में तेज धमाका, 4 लोग जिंदा जले, शव बने कंकाल

Highway Accident: अलीगढ़ हाइवे पर हादसे में कार और कैंटर की भिड़ंत के बाद जबरदस्त धमाका हुआ। आग लगने से चारों लोगों मौके पर ही जिंदा जल गए।

अलीगढ़

Aman Pandey

Sep 23, 2025

accident news
अलीगढ़ में जीटी रोड पर हादसे के बाद 4 की लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई।

अलीगढ़ के जीटी रोड पर बुधवार तड़के एक दिल दहला देने वाला हादसा हो गया। एटा से अलीगढ़ की ओर जा रही तेज रफ्तार कार का अचानक टायर फट गया। बेकाबू कार डिवाइडर तोड़ते हुए दूसरे साइड जा रहे कैंटर में जा घुसी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तेज धमाके के साथ दोनों गाड़ियां आग का गोला बन गई। हादसे में कार सवार तीन लोग और कैंटर चालक की जिंदा जलकर मौत हो गई।

धमाके के बाद आग का गोला बनी सड़क

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, हादसे के वक्त कार की स्पीड करीब 100 किमी प्रति घंटा थी। टायर फटने से गाड़ी सीधे डिवाइडर तोड़कर गलत दिशा में जा पहुंची और कैंटर में टकरा गई। भिड़ंत के तुरंत बाद जोरदार धमाका हुआ और आग ने कार व कैंटर दोनों को अपनी चपेट में ले लिया। राहगीर सत्यभान ने बहादुरी दिखाते हुए कार से एक शख्स को बाहर खींच लिया, लेकिन बाकी को बचाने से पहले ही आग ने सब कुछ खाक कर दिया। राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी।

पुलिस-फायर ब्रिगेड की जद्दोजहद, पर पहचान मुश्किल

फायर ब्रिगेड ने 20-25 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लेकिन तब तक कार और कैंटर पूरी तरह जल चुके थे। कार का नंबर प्लेट तक गल जाने से उसकी पहचान नहीं हो सकी। पुलिस अब चेसिस नंबर के जरिए वाहन मालिक और मृतकों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। एसपी देहात अमृत जैन भी मौके पर पहुंचे और शवों को पोस्टमार्टम हाउस भिजवाया।

हाईवे पर अफरातफरी और लंबा जाम

हादसे के बाद जीटी रोड पर अफरातफरी मच गई। हाईवे पर कई किलोमीटर तक जाम लग गया। क्रेन की मदद से जली हुई गाड़ियों को हटाकर यातायात बहाल किया गया। मरने वालों में कार सवार महिला, पुरुष और बच्चा तथा कैंटर चालक शामिल हैं।

Published on:

23 Sept 2025 10:05 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Aligarh / 100 की स्पीड में टक्कर के बाद कार और कैंटर में तेज धमाका, 4 लोग जिंदा जले, शव बने कंकाल

