100 की स्पीड में टक्कर के बाद कार और कैंटर में तेज धमाका, 4 लोग जिंदा जले, शव बने कंकाल

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, हादसे के वक्त कार की स्पीड करीब 100 किमी प्रति घंटा थी। टायर फटने से गाड़ी सीधे डिवाइडर तोड़कर गलत दिशा में जा पहुंची और कैंटर में टकरा गई। भिड़ंत के तुरंत बाद जोरदार धमाका हुआ और आग ने कार व कैंटर दोनों को अपनी चपेट में ले लिया। राहगीर सत्यभान ने बहादुरी दिखाते हुए कार से एक शख्स को बाहर खींच लिया, लेकिन बाकी को बचाने से पहले ही आग ने सब कुछ खाक कर दिया। राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी।