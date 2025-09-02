ड्यूटी पर ‘गोली’ और इंस्टा पर ‘हंसी ठिठोली’! 75 दिनों से स्कूल नहीं जा रही थी शिक्षिका; एक्शन हुआ तो सफाई में क्या कहा?

महिला टीचर का नाम चैताली वार्ष्णेय है। जब विभागीय अधिकारियों ने चैताली की खोजबीन शुरू की तो पता चला कि वह सोशल मीडिया पर रील्स बनाने में व्यस्त हैं। 29 अगस्त को बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) राकेश कुमार सिंह ने उन्हें निलंबित कर दिया। BSA की ओर से जारी एक पत्र में कहा गया, "सहायक शिक्षा अधिकारी (लोधा ब्लॉक) की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि लोधा ब्लॉक के महुआ खेड़ा गांव के प्राथमिक विद्यालय में तैनात सहायक शिक्षिका चैताली वार्ष्णेय 16 जून से बिना किसी पूर्व सूचना या अनुमति के लगातार अनुपस्थित रहीं। उनके कदाचार और कर्तव्यहीनता के कारण उन्हें उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जा रहा है।"