अलीगढ़

पहले जमकर लाठी-डंडों से पीटा और फिर छत से फेंक दिया; मामले में सामने आया बड़ा अपडेट

UP Crime: पहले जमकर लाठी-डंडों से पीटा और फिर किसान को छत से फेंक दिया गया। जानिए, मामले में क्या बड़ा अपडेट सामने आया है।

less than 1 minute read

अलीगढ़

image

Harshul Mehra

Sep 28, 2025

farmer first brutally beaten with sticks and then thrown off

पहले जमकर लाठी-डंडों से पीटा और फिर छत से फेंक दिया; मामले में सामने आया बड़ा अपडेट, फोटो सोर्स-पत्रिका न्यूज

UP Crime: होली के दिन शुरू हुए मामूली विवाद ने हिंसा का रूप ले लिया। जिसके बाद 30 साल के किसान की हत्या कर दी गई थी। मामला 2023 का है। कोर्ट ने किसान की हत्या के मामले में 4 भाइयों समेत 8 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

दोषियों पर 22 हजार का जुर्माना भी

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नवलेश किशोर की अदालत ने सभी दोषियों पर 22,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। मृतक के पिता ध्यानपाल सिंह ने बताया कि दोनों परिवारों के बीच कुछ समय से अनसुलझे विवादों को लेकर तनाव चल रहा था।

अस्पताल ले जाते समय हुई थी मौत

8 मार्च को दोपहर करीब 3 बजे जब किसान मुकेश आरोपियों के घर के सामने से गुजर रहा था, तो सभी 8 लोगों ने उसपर लाठी, डंडों और ईंटों से कर दिया। इसके बाद दोषियों ने मुकेश को छत से नीचे फेंक दिया गया। जिससे उसके सिर और पैरों में गंभीर चोटें आईं। मुकेश को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई।

जमानत पर रिहा चल रहे थे सभी दोषी

ध्यानपाल की शिकायत पर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 147 (दंगा), 148 (घातक हथियार से दंगा), 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना) और 302 (हत्या) के तहत मामला दर्ज किया। मामले में कोमल सिंह, राजाराम, अमर, ठाकुरदास उनके रिश्तेदार जो विजयगढ़ थाना इलाके के नगला पृथ्वी गांव के किसान हैं, उनको गिरफ्तार किया गया। हालांकि सभी दोषी जमानत पर रिहा चल रहे थे।

अतिरिक्त जिला सरकारी वकील स्वर्ण लता वर्मा ने शनिवार को कहा, "कोर्ट ने मुकेश की हत्या के मामले में 8 लोगों को दोषी पाया और शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया। फैसले के बाद उन्हें वापस हिरासत में ले लिया गया और सजा काटने के लिए जेल भेज दिया गया।"

Published on:

28 Sept 2025 03:45 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Aligarh / पहले जमकर लाठी-डंडों से पीटा और फिर छत से फेंक दिया; मामले में सामने आया बड़ा अपडेट

