पहले जमकर लाठी-डंडों से पीटा और फिर छत से फेंक दिया; मामले में सामने आया बड़ा अपडेट

8 मार्च को दोपहर करीब 3 बजे जब किसान मुकेश आरोपियों के घर के सामने से गुजर रहा था, तो सभी 8 लोगों ने उसपर लाठी, डंडों और ईंटों से कर दिया। इसके बाद दोषियों ने मुकेश को छत से नीचे फेंक दिया गया। जिससे उसके सिर और पैरों में गंभीर चोटें आईं। मुकेश को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई।