‘स्वीट गर्ल, तुम्हें दुबई ले जाऊंगा’, लड़कियों के साथ गंदी हरकत करने वाले चैतन्यानंद सरस्वती की सच्चाई

FIR के मुताबिक चैतन्यानंद 6.30 बजे क्लास खत्म होने के बाद पीड़िता को अपने ऑफिस में बुलाता और उसे परेशान करता। पीड़िता के मुताबिक, वह उससे कहता, 'तुम बहुत टैलेंटेड हो,तुम्हे दुबई ले जाकर पढ़ाऊंगा।' इसके अलावा पीड़िता ने उसका फोन छीन लेने का भी आरोप लगाया। छात्रा की रिपोर्ट के मुताबिक उसे कई बार गलत तरीके से टच करने भी कोशिश की गई थी।