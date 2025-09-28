Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

आगरा

‘स्वीट गर्ल, तुम्हें दुबई ले जाऊंगा’, लड़कियों के साथ गंदी हरकत करने वाले चैतन्यानंद सरस्वती की सच्चाई

Chaitanyananda Saraswati Case Update: 'स्वीट गर्ल, तुम्हें दुबई ले जाऊंगा', लड़कियों के साथ गंदी हरकत करने वाले चैतन्यानंद सरस्वती की सच्चाई

less than 1 minute read

आगरा

image

Harshul Mehra

Sep 28, 2025

Chaitanyananda Saraswati Case Update

चैतन्यानंद सरस्वती गिरफ्तार। फोटो सोर्स-पत्रिका न्यूज

Chaitanyananda Saraswati Case Update: 17 छात्राओं से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी बाबा चैतन्यानंद सरस्वती को दिल्ली पुलिस ने उत्तर प्रदेश के आगरा से गिरफ्तार किया है। बाबा चैतन्यानंद सरस्वती पर कई गंभीर आरोप हैं।

आगरा से गिरफ्तार किया गया चैतन्यानंद सरस्वती

देर रात आगरा के ताजगंज इलाके के होटल से उसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद चैतन्यानंद सरस्वती से दिल्ली पुलिस ने करीब 15 मिनट तक पूछताछ की। इसके बाद उसे दिल्ली लाया गया। EWS छात्रवृत्ति के तहत PGDM पाठ्यक्रम कर रही छात्राओं से छेड़छाड़ और जालसाजी का आरोप चैतन्यानंद पर है।

कौन है चैतन्यानंद सरस्वती

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ओडिशा में पार्थ सारथी नाम से जन्मा स्वामी चैतन्यानंद खुद को धार्मिक गुरू बताता है। दिल्ली के वसंत कुंज स्थित श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट का डायरेक्टर वह रह चुका है। कर्नाटक के श्रृंगेरी शारदा पीठम से उसका संबंध बताया जाता है। ऐसा दावा किया जाता है कि उसका यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो जैसे संस्थानों से शैक्षणिक जुड़ाव रहा है।

FIR में क्या आरोप लगाए गए?

चैतन्यानंद सरस्वती पर 2016 में FIR करवाने वाली लड़की ने उसमें कहा था कि चैतन्यानंद के संस्थान में उसने 8 महीनों का समय बिताया। लड़की ने जिंदगी का सबसे खराब दौर इसे बताया। पीड़िता के मुताबिक, चैतन्यानंद उसे अश्लील मैसेज भेजने लगा। इसके बाद उसने पीड़िता को 'स्वीट गर्ल' कहना शुरू कर दिया।

लड़की को गलत तरीके से टच करने का आरोप

FIR के मुताबिक चैतन्यानंद 6.30 बजे क्लास खत्म होने के बाद पीड़िता को अपने ऑफिस में बुलाता और उसे परेशान करता। पीड़िता के मुताबिक, वह उससे कहता, 'तुम बहुत टैलेंटेड हो,तुम्हे दुबई ले जाकर पढ़ाऊंगा।' इसके अलावा पीड़िता ने उसका फोन छीन लेने का भी आरोप लगाया। छात्रा की रिपोर्ट के मुताबिक उसे कई बार गलत तरीके से टच करने भी कोशिश की गई थी।

ये भी पढ़ें

नहीं चला पाएंगे 12वीं तक के छात्र-छात्राएं बाइक और स्कूटी! यहां कड़ा नियम लागू करने के…
बांदा

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

up crime news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

28 Sept 2025 01:52 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Agra / ‘स्वीट गर्ल, तुम्हें दुबई ले जाऊंगा’, लड़कियों के साथ गंदी हरकत करने वाले चैतन्यानंद सरस्वती की सच्चाई

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

आगरा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

मिस्टर यूपी रह चुके युवक ने जिम में की आत्महत्या, फोन पर आखिरी बार पत्नी से की थी बात

आगरा

आगरा में सिपाही ने छात्र का अपहरण कर फैला दी सनसनी, मांगी 20 लाख की फिरौती ऐसे खुला पूरा राज?

Agra news
आगरा

Crime: पहले पांच हजार का ऑफर दिया, नहीं मानी तो…रेस्टारेंट के बाहर सरेआम लड़की से अश्लीलता

Accused arrested for Public obscenity with girl in Agra Crime
आगरा

आगरा हाईवे पर भीषण हादसाः कूड़ा गाड़ी से टकराकर कार बनी आग का गोला, तीन घायल

आगरा
आगरा

‘अखिलेश यादव को इलाज की जरूरत, मैं नहीं चाहता वह आगरा आएं’: डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य

Uttar Pradesh politics
आगरा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.