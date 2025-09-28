नहीं चला पाएंगे 12वीं तक के छात्र-छात्राएं बाइक और स्कूटी! यहां कड़ा नियम लागू करने के…

नहीं चला पाएंगे 12वीं तक के छात्र-छात्राएं बाइक और स्कूटी। फोटो सोर्स-Ai
Road Safety: उत्तर प्रदेश के बांदा में DM जे. रीभा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक का आयोजन हुआ। सड़क सुरक्षा समिति की बैठक के दौरान DM ने परिवहन विभाग और पुलिस विभाग द्वारा सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और कमी लाने के लिए लोगों को जागरूक करने के जरूरी निर्देश दिए।
इसके अलावा सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक अलग-अलग जगहों पर हेलमेट और सीटबेल्ट की चेंकिंग कार्रवाई करने के निर्देश भी DM ने दिए। इसके अलावा उन्होंने ओवरलोड वाहनों के खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई करते हुए प्रसमन शुल्क (Mitigation Fee) लगाये जाने के निर्देश दिये।
साथ ही सभी स्कूलों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता लाने के लिए कक्षा-12वीं तक के बच्चों को मोटरसाइकिल, स्कूटी का इस्तेमाल ना करने के संबंध में और रोड सेफ्टी क्लब के बच्चों को जागरूक किये जाने के साथ सड़क सुरक्षा शपथ दिलाये जाने के निर्देश DM जे. रीभा ने दिए। उन्होंने सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता लाने के लिए सड़क किनारे नुक्कड़ नाटक कराये जाने और रैली के संबंध में परिवहन, पुलिस एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया।
इसके अलावा चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के मंडल स्तरीय अधिकारियों की बैठक आयुक्त अजीत कुमार की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान आयुक्त अजीत कुमार ने चिकित्सा विभाग की रैंकिंग में सुधार होने पर खुशी जाहिर की।
बता दें कि इस महीने चित्रकूटधाम मण्डल प्रदेश में 7वें स्थान पर रहा। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि वरिष्ठ नागरिकों (70 साल से ज्यादा) का शत-प्रतिशत आयुष्मान कार्ड बनाया जाए। जिससे उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल सके।
