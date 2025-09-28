नहीं चला पाएंगे 12वीं तक के छात्र-छात्राएं बाइक और स्कूटी! यहां कड़ा नियम लागू करने के…

साथ ही सभी स्कूलों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता लाने के लिए कक्षा-12वीं तक के बच्चों को मोटरसाइकिल, स्कूटी का इस्तेमाल ना करने के संबंध में और रोड सेफ्टी क्लब के बच्चों को जागरूक किये जाने के साथ सड़क सुरक्षा शपथ दिलाये जाने के निर्देश DM जे. रीभा ने दिए। उन्होंने सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता लाने के लिए सड़क किनारे नुक्कड़ नाटक कराये जाने और रैली के संबंध में परिवहन, पुलिस एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया।