बांदा में बेटे ने पिता का मोबाइल रख दिया गिरवी, पिता ने किया विरोध तो चापड़ से कर दी हत्या

Banda murder case: बांदा के गिरवां थाना क्षेत्र के काजीपुर गांव में शराब के नशे में एक बेटे ने अपने ही पिता की बेरहमी से हत्या कर दी। घटना शुक्रवार दोपहर की है, जब मोबाइल गिरवी रखने को लेकर हुए विवाद में बेटे ने हंसिया से वार कर अपने ही पिता की जान ले ली।
नशे में बेटे ने पिता पर किया हमला
जानकारी के अनुसार, 42 वर्षीय बब्बू पुत्र राजाराम यादव चार महीने पहले ही सूरत से गांव लौटा था। शुक्रवार दोपहर वह नशे की हालत में घर पहुंचा और गालीगलौज करने लगा। इसी दौरान उसका 21 वर्षीय बेटा अनिल भी शराब पीकर घर आ गया। घरवालों के मुताबिक, अनिल ने कुछ दिन पहले अपने पिता का मोबाइल गिरवी रख दिया था। इसी बात को लेकर पिता-पुत्र में कहासुनी शुरू हुई जो हाथापाई में बदल गई।
गुस्से में अनिल ने पास पड़ी हंसिया उठाकर पहले पिता का अंगूठा काट दिया, फिर उनके पेट में हंसिया घोंप दी। गंभीर रूप से घायल बब्बू को परिवार वाले तुरंत जिला अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
भागने की फिराक में था हत्यारा बेटा
वारदात के बाद आरोपी बेटा भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ग्रामीणों ने उसे पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। मृतक की पत्नी यानी माँ की तहरीर पर गिरवां थाने की पुलिस ने बेटे अनिल के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है।