बांदा में बेटे ने पिता का मोबाइल रख दिया गिरवी, पिता ने किया विरोध तो चापड़ से कर दी हत्या

जानकारी के अनुसार, 42 वर्षीय बब्बू पुत्र राजाराम यादव चार महीने पहले ही सूरत से गांव लौटा था। शुक्रवार दोपहर वह नशे की हालत में घर पहुंचा और गालीगलौज करने लगा। इसी दौरान उसका 21 वर्षीय बेटा अनिल भी शराब पीकर घर आ गया। घरवालों के मुताबिक, अनिल ने कुछ दिन पहले अपने पिता का मोबाइल गिरवी रख दिया था। इसी बात को लेकर पिता-पुत्र में कहासुनी शुरू हुई जो हाथापाई में बदल गई।