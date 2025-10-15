Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बांदा

घर में मेहमान आना बन गए मौत की वजह, पति ने कहा खाना बना दो, पत्नी ने कहा नहीं बनाउंगी, पति ने दी गाली फिर…

बांदा में एक शख्स के यहां कुछ मेहमान आ गए। इस पर पति ने उनके स्वागत के लिए खाना बनाने को कहा। लेकिन, पत्नी ने इस बात से इनकार कर दिया और बोली कि वह खाना नहीं बनाएगी।

2 min read

बांदा

image

Avaneesh Kumar Mishra

Oct 15, 2025

मेहमानों के लिए खाना बनाने को लेकर हुआ विवाद, pc-AI

बांदा : बांदा में एक शख्स के घर मेहमान आना मौत की वजह बन गए। पति ने पत्नी से मेहमानों के स्वागत के लिए खाना बनाने को कहा तो पत्नी ने मना कर दिया। पति ने फिर जोर देकर कहा कि बना दो। इस पर पत्नी नहीं मानी और बोली मैं खाना नहीं बनाउंगी। बस फिर क्या था दोनों में विवाद शुरू हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि पति ने पत्नी को गाली दे दी। इस पर पत्नी गुस्सा होकर कमरे में चली गई। पति को लगा कुछ देर में सब ठीक हो जाएगा। लेकिन, जब काफी देर तक पत्नी कमरे से बाहर नहीं आई। तो पति ने कमरे में जाकर देखा तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। पत्नी ने फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया था। फिलहाल, सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

दोनों में हुआ विवाद

मामला बांदा जिले की देहात कोतवाली क्षेत्र का है। यहां महोखर गांव के रहने वाले सूरजभान के घर कुछ मेहमान आए थे। सूरजभान ने बताया कि घर में जब मेहमान आए तो उसने पत्नी सूरजकली से खाना बनाने के लिए कहा, पत्नी ने मना कर दिया कि मैं खाना नहीं बनाउंगी। सूरजभान का कहना है इस पर उसने पत्नी को डांट दिया। इसके बाद उसने गालियां भी दे दी। पत्नी सूरजभान से नाराज होकर कमरे में चली गई। मानसिक दबाव के चलते सूरजकली ने कमरे में जाकर फांसी का फंदा लगा लिया। सूरजकली जब काफी देर तक बाहर नहीं आई तो सूरजभान अंदर गया और उसने देखा कि पत्नी फंदे से लटकी हुई है।

पुलिस कर रही मामले की जांच

सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पति सूरजभान का कहना है कि बात इतनी भी नहीं बढ़ी थी कि कोई आत्महत्या कर ले। अगर खाना नहीं बनाना था तो न बनाती लेकिन जान देने जैसी तो कोई बात नहीं थी। देहात कोतवाली के पुलिस ऑफिसर SO सीपी तिवारी ने बताया कि महिला ने खुदकुशी की है। अब तक पति पत्नी के बीच वाद विवाद की बात सामने आई है। जांच करके आगे की कार्रवाई की जा रही है।

ये भी पढ़ें

भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की दावत… शिकायतकर्ता ने 500 लोगों को दिया ‘ईमानदारी’ का न्योता, इंस्पेक्टर पर दर्ज हुआ केस
बागपत
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

15 Oct 2025 01:56 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Banda / घर में मेहमान आना बन गए मौत की वजह, पति ने कहा खाना बना दो, पत्नी ने कहा नहीं बनाउंगी, पति ने दी गाली फिर…

बड़ी खबरें

View All

बांदा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

जमीन के छोटे टुकड़े के लिए खून का कत्ल: माता-पिता, भाई-बहन पर मुकदमा

अस्पताल में घायल का उपचार करते डॉक्टर (फोटो सोर्स- 'X' बांदा वीडियो ग्रैब)
बांदा

नहीं चला पाएंगे 12वीं तक के छात्र-छात्राएं बाइक और स्कूटी! यहां कड़ा नियम लागू करने के…

Road Safety
बांदा

बांदा में बेटे ने पिता का मोबाइल रख दिया गिरवी, पिता ने किया विरोध तो चापड़ से कर दी हत्या

बांदा

16 साल पहले बनाए गए टैटू से दोस्त ने दोस्त की पहचान की, अहमदाबाद में रह रहे युवक को मिलवाया परिजनों से

बचपन में बनवाया टैटू 16 साल बाद आया काम (फोटो सोर्स- 'X' अहमदाबाद)
बांदा

मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या: अदालत ने आरोपी को सुनाई फांसी की सजा

अदालत ने सुनाई फांसी की सजा (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बांदा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.