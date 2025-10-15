घर में मेहमान आना बन गए मौत की वजह, पति ने कहा खाना बना दो, पत्नी ने कहा नहीं बनाउंगी, पति ने दी गाली फिर…

बांदा : बांदा में एक शख्स के घर मेहमान आना मौत की वजह बन गए। पति ने पत्नी से मेहमानों के स्वागत के लिए खाना बनाने को कहा तो पत्नी ने मना कर दिया। पति ने फिर जोर देकर कहा कि बना दो। इस पर पत्नी नहीं मानी और बोली मैं खाना नहीं बनाउंगी। बस फिर क्या था दोनों में विवाद शुरू हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि पति ने पत्नी को गाली दे दी। इस पर पत्नी गुस्सा होकर कमरे में चली गई। पति को लगा कुछ देर में सब ठीक हो जाएगा। लेकिन, जब काफी देर तक पत्नी कमरे से बाहर नहीं आई। तो पति ने कमरे में जाकर देखा तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। पत्नी ने फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया था। फिलहाल, सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।