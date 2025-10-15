घर में मेहमान आना बन गए मौत की वजह, पति ने कहा खाना बना दो, पत्नी ने कहा नहीं बनाउंगी, पति ने दी गाली फिर…

मेहमानों के लिए खाना बनाने को लेकर हुआ विवाद, pc-AI
बांदा : बांदा में एक शख्स के घर मेहमान आना मौत की वजह बन गए। पति ने पत्नी से मेहमानों के स्वागत के लिए खाना बनाने को कहा तो पत्नी ने मना कर दिया। पति ने फिर जोर देकर कहा कि बना दो। इस पर पत्नी नहीं मानी और बोली मैं खाना नहीं बनाउंगी। बस फिर क्या था दोनों में विवाद शुरू हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि पति ने पत्नी को गाली दे दी। इस पर पत्नी गुस्सा होकर कमरे में चली गई। पति को लगा कुछ देर में सब ठीक हो जाएगा। लेकिन, जब काफी देर तक पत्नी कमरे से बाहर नहीं आई। तो पति ने कमरे में जाकर देखा तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। पत्नी ने फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया था। फिलहाल, सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
मामला बांदा जिले की देहात कोतवाली क्षेत्र का है। यहां महोखर गांव के रहने वाले सूरजभान के घर कुछ मेहमान आए थे। सूरजभान ने बताया कि घर में जब मेहमान आए तो उसने पत्नी सूरजकली से खाना बनाने के लिए कहा, पत्नी ने मना कर दिया कि मैं खाना नहीं बनाउंगी। सूरजभान का कहना है इस पर उसने पत्नी को डांट दिया। इसके बाद उसने गालियां भी दे दी। पत्नी सूरजभान से नाराज होकर कमरे में चली गई। मानसिक दबाव के चलते सूरजकली ने कमरे में जाकर फांसी का फंदा लगा लिया। सूरजकली जब काफी देर तक बाहर नहीं आई तो सूरजभान अंदर गया और उसने देखा कि पत्नी फंदे से लटकी हुई है।
सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पति सूरजभान का कहना है कि बात इतनी भी नहीं बढ़ी थी कि कोई आत्महत्या कर ले। अगर खाना नहीं बनाना था तो न बनाती लेकिन जान देने जैसी तो कोई बात नहीं थी। देहात कोतवाली के पुलिस ऑफिसर SO सीपी तिवारी ने बताया कि महिला ने खुदकुशी की है। अब तक पति पत्नी के बीच वाद विवाद की बात सामने आई है। जांच करके आगे की कार्रवाई की जा रही है।
