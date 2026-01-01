सपा नेता को युवती ने फरसे से काट डाला, दुष्कर्म की कोशिश में गंवाया जान…खून से सना फरसा लेकर पहुंची पुलिस चौकी

हत्या की सूचना बबेरू कोतवाली प्रभारी निरीक्षक राजेंद्र सिंह राजावत और सीओ बबेरू सौरभ सिंह को दी गई। पुलिस ने फरसा बरामद करते हुए युवती को गिरफ्तार कर लिया। कुछ ही देर बाद प्रभारी निरीक्षक व सीओ घटना स्थल पर पहुंचे तो वहां लोगों की काफी भीड़ जुटी थी। फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंच कर घटना स्थल का निरीक्षण किया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया। सीओ सौरभ सिंह ने बताया कि हत्या करने वाली युवती को हत्या में प्रयुक्त फरसे के साथ गिरफ्तार कर लिया है। मृत सुखराज के बेटे ने मामले में पुलिस को युवती के खिलाफ तहरीर दी है।