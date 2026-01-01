1 जनवरी 2026,

गुरुवार

बांदा

सपा नेता को युवती ने फरसे से काट डाला, दुष्कर्म की कोशिश में गंवाया जान…खून से सना फरसा लेकर पहुंची पुलिस चौकी

बृहस्पतिवार दोपहर करीब साढ़े तीन बजे घर में अकेली युवती के साथ दुष्कर्म की कोशिश करने पर युवती ने पड़ोसी के माथे में फरसे से वारकर गिरा दिया। इसके बाद युवती खून से सना फरसा लेकर पुलिस चौकी पहुंची।

2 min read
Google source verification

बांदा

image

anoop shukla

Jan 01, 2026

Up news, banda news,

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, मृतक की फाइल फोटो

गुरुवार को बांदा से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, यहां बबेरू कोतवाली क्षेत्र के मुरवल गांव में युवती ने एक व्यक्ति को फरसे से काट डाला। युवती यहीं नहीं रुकी वह खून से सने फरसे को लेकर पुलिस चौकी पहुंची, चौकी में युवती का यह रूप देख पुलिसकर्मियों के होश उड़ गए।

आनन फानन में पुलिसकर्मी दौड़कर उसके पास पहुंचे और हिरासत में ले लिए। सूचना मिलते ही युवती को लेकर CO और इंस्पेक्टर घटनास्थल पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। युवती को गिरफ्तार कर लिया गया है।

युवती को अकेला देख बिगड़ी नीयत, युवती ने फरसे से खोपड़ी फाड़ी

पुलिस ने बताया कि मुरवल गांव के सपा के बूथ अध्यक्ष सुखराज प्रजापति गुरुवार को नशे के हाल में पड़ोस की युवती के घर में घुस गया। युवती घर में अकेले थी। सुखराज ने युवती के साथ छेड़खानी शुरू कर दी। उसने विरोध किया तो सुखराज जोर जबरदस्ती करने लगा। दुष्कर्म का प्रयास करने पर युवती ने कमरे में रखा फरसा उठा लिया। युवती ने पहले तो उसे हट जाने को कहा लेकिन जब सुखराज बात नहीं माना तो उसने फरसे से मारकर खोपड़ी फाड़ दिया। घर में शोर की आवाज सुन जब युवती की मां पहुंची और अंदर का दृश्य देखी तो वह बदहवास होकर चीखने लगी।

फरसा लेकर पुलिस चौकी पहुंची युवती, मची अफरा तफरी

खून से सना फरसा लेकर युवती घर से बाहर निकली और कुछ ही दूर स्थित पुलिस चौकी पहुंच गई। युवती को खून से सना फरसा लिए देख चौकी में हड़कंप मच गया। पुलिसकर्मियों को उसने फरसा दिखाते हुए कहा कि सुखराज उसके साथ दुष्कर्म की कोशिश कर रहा था इसलिए उसने उसे मार डाला है। यह सुन पुलिसकर्मियों के होश उड़ गए।

फरसा संग युवती गिरफ्तार, गांव में फैला सन्नाटा

हत्या की सूचना बबेरू कोतवाली प्रभारी निरीक्षक राजेंद्र सिंह राजावत और सीओ बबेरू सौरभ सिंह को दी गई। पुलिस ने फरसा बरामद करते हुए युवती को गिरफ्तार कर लिया। कुछ ही देर बाद प्रभारी निरीक्षक व सीओ घटना स्थल पर पहुंचे तो वहां लोगों की काफी भीड़ जुटी थी। फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंच कर घटना स्थल का निरीक्षण किया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया। सीओ सौरभ सिंह ने बताया कि हत्या करने वाली युवती को हत्या में प्रयुक्त फरसे के साथ गिरफ्तार कर लिया है। मृत सुखराज के बेटे ने मामले में पुलिस को युवती के खिलाफ तहरीर दी है।

Published on:

01 Jan 2026 11:53 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Banda / सपा नेता को युवती ने फरसे से काट डाला, दुष्कर्म की कोशिश में गंवाया जान…खून से सना फरसा लेकर पहुंची पुलिस चौकी

