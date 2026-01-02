सपा नेता को फरसे से काट डाला: युवती खून से सना फरसा लेकर थाने पहुंची, बोली- लाश घर पर पड़ी उठा लाओ

मामला बबेरू कोतवाली क्षेत्र के मुरवल गांव का है। यहां गुरुवार दोपहर एक युवती अचानक थाने पहुंची। उसके हाथ में खून से सना फरसा था। उसने पुलिस से कहा कि सपा नेता सुखराज प्रजापति उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था। इसलिए उसने उसे मार डाला। यह सुनते ही थाने में हड़कंप मच गया। पुलिस ने तुरंत हथियार अपने कब्जे में लिया। युवती को साथ लेकर गांव पहुंची। जैसे युवती ने बताया था। उसी घर के कमरे में चारपाई पर सुखराज का शव पड़ा मिला। सिर पर गंभीर चोटों के निशान थे। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। युवती को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी।