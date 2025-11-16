स्वामी प्रसाद मौर्य के फिर बिगड़े बोल, कहा- क्या किसी दूसरे धर्म में हैं 4 हाथ…20 हाथ वाले देवी-देवता?

अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य रविवार को संविधान सम्मान व जनहित हुंकार यात्रा के तहत हमीरपुर पहुंचे। इस दौरान उनका जमकर विरोध हुआ, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए और जय श्रीराम, वंदे मातरम तथा स्वामी प्रसाद मौर्य मुर्दाबाद के नारे लगाए। स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू धर्म और रामचरितमानस पर दिए गए विवादित बयानों के कारण पहले भी कई बार विरोध का सामना कर चुके हैं। इससे पहले उनके साथ लखनऊ में थप्पड़ कांड जैसी घटना भी हो चुकी है, जब एक युवक ने कार्यक्रम के दौरान मौर्य को मंच पर ही थप्पड़ मार दिया था।