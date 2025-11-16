Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बांदा

स्वामी प्रसाद मौर्य के फिर बिगड़े बोल, कहा- क्या किसी दूसरे धर्म में हैं 4 हाथ…20 हाथ वाले देवी-देवता?

स्वामी प्रसाद मौर्या के एक बार फिर से बोल बिगड़ गए हैं। इस बार उन्होंने हिंदू देवी-देवताओं पर टिप्पणी की है। यह टिप्पणी उन्होंने बांदा जिले में एक कार्यक्रम के दौरान की।

2 min read
Google source verification

बांदा

image

Avaneesh Kumar Mishra

Nov 16, 2025

स्वामी प्रसाद मौर्य के फिर बिगड़े बोल, हिंदू देवी-देवताओं पर की टिप्पणी, PC-Patrika

बांदा : उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और 'अपनी जनता पार्टी' के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले बयान दिए हैं। बांदा जिले के एक कार्यक्रम में उन्होंने हिंदू देवी-देवताओं पर तंज कसते हुए कहा कि क्या किसी अन्य धर्म में चार, दस या 20 हाथ वाले देवता हैं? मौर्य ने इसे 'पाखंड' करार दिया और जोर देकर कहा कि अन्य धर्मों में ऐसी प्रथाएं नहीं हैं।'

हिंदू राष्ट्र की मांग को बताया बंटवारे की साजिश

मौर्य ने बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पर सीधा प्रहार किया। उन्होंने शास्त्री की 'हिंदू राष्ट्र' की मांग को देशद्रोह करार देते हुए कहा, 'भारतीय संविधान सभी धर्मों का समान सम्मान करता है। किसी एक धर्म के नाम पर राष्ट्र की बात करना संविधान का अपमान है, जो देश को बंटवारे की ओर धकेलता है।' मौर्य ने शास्त्री को भाजपा का 'आशीर्वाद प्राप्त' बताया उसके आगे कहा, 'ऐसे व्यक्ति को जेल में होना चाहिए। यह राष्ट्र के साथ गद्दारी है।'

कार्यक्रम के दौरान मौर्य ने बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों को ईवीएम से जोड़ते हुए भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया, 'लोकतंत्र खतरे में है। बिहार में भाजपा के नेता प्रचार के समय भागते फिरे, फिर भी प्रचंड बहुमत मिला, यह ईवीएम तंत्र की जीत है। भाजपा इसका दुरुपयोग कर रही है, अब बंगाल में भी यही होगा।' मौर्य ने मांग की, 'ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ, ताकि लोकतंत्र सुरक्षित रहे।'

मोदी सरकार की आलोचना की

स्वामी प्रसाद मौर्य ने मोदी सरकार की दमकर आलोचना की। उन्होंने कहा, 'मोदी जी विश्व गुरु का सपना दिखाते हैं, लेकिन उनके आने से देश गरीब और लाचार हो गया। कानून-व्यवस्था ध्वस्त है, खासकर उत्तर प्रदेश में अपराध सबसे ज्यादा बढ़ा। सरकारी संस्थानों को बेच दिया गया, जो साबित करता है कि मोदी देश नहीं चला पा रहे।'

हमीरपुर में स्वामी प्रसाद मौर्य को फिर दिखाए गए काले झंडे

अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य रविवार को संविधान सम्मान व जनहित हुंकार यात्रा के तहत हमीरपुर पहुंचे। इस दौरान उनका जमकर विरोध हुआ, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए और जय श्रीराम, वंदे मातरम तथा स्वामी प्रसाद मौर्य मुर्दाबाद के नारे लगाए। स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू धर्म और रामचरितमानस पर दिए गए विवादित बयानों के कारण पहले भी कई बार विरोध का सामना कर चुके हैं। इससे पहले उनके साथ लखनऊ में थप्पड़ कांड जैसी घटना भी हो चुकी है, जब एक युवक ने कार्यक्रम के दौरान मौर्य को मंच पर ही थप्पड़ मार दिया था।

'जय श्रीराम और जय बजरंगबली' के नारे दंगा कराने के लाइसेंस बने'

यूपी के पूर्व मंत्री और अपनी जनता पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया था कि 'जय श्रीराम' और 'जय बजरंगबली' जैसे धार्मिक नारे अब दंगा कराने और नफरत फैलाने का लाइसेंस बन चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार और उसके समर्थक इन नारों का इस्तेमाल धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद ऐसी घटनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं।

'लक्ष्मी पूजा से नहीं आता धन !'

स्वामी प्रसाद मौर्य ने दीपावली के त्यौहार के दिन होने वाली देवी लक्ष्मी की पूजा पर ही सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा था कि अगर पूजा करने से ही धन आता तो भारत दुनिया के गरीब देशों में शामिल नहीं होता।

ये भी पढ़ें

UP के 75 जिलों में ऐसे ऑफिस जहां साहब तो हैं पर सुनने वाला कोई नहीं, खुद ही खुद को देते हैं आदेश!
लखनऊ
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

16 Nov 2025 08:49 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Banda / स्वामी प्रसाद मौर्य के फिर बिगड़े बोल, कहा- क्या किसी दूसरे धर्म में हैं 4 हाथ…20 हाथ वाले देवी-देवता?

बड़ी खबरें

View All

बांदा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

यादव हो पढ़ लिखकर क्या करोगे? भैंसी चराओ…सरकारी विद्यालय के प्रिंसिपल ने छात्र से कहा, जानें पूरा मामला

teacher
बांदा

घर में मेहमान आना बन गए मौत की वजह, पति ने कहा खाना बना दो, पत्नी ने कहा नहीं बनाउंगी, पति ने दी गाली फिर…

बांदा

जमीन के छोटे टुकड़े के लिए खून का कत्ल: माता-पिता, भाई-बहन पर मुकदमा

अस्पताल में घायल का उपचार करते डॉक्टर (फोटो सोर्स- 'X' बांदा वीडियो ग्रैब)
बांदा

नहीं चला पाएंगे 12वीं तक के छात्र-छात्राएं बाइक और स्कूटी! यहां कड़ा नियम लागू करने के…

Road Safety
बांदा

बांदा में बेटे ने पिता का मोबाइल रख दिया गिरवी, पिता ने किया विरोध तो चापड़ से कर दी हत्या

बांदा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.