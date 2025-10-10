एक फीट जमीन के लिए माता-पिता, भाई-बहन ने कर दी अपने की हत्या, चारों पर मुकदमा

Banda murder news बांदा में मकान बनवा रहे बड़े भाई को छोटे भाई ने रोकने का प्रयास किया। बातचीत नहीं बनी तो शोर शराबा सुनकर मौके पर माता-पिता के साथ बहन भी पहुंच गई। चारों में मिलकर लाठी डंडों से पिटाई कर दी। बचाने आई गर्भवती पत्नी को भी नहीं छोड़ा। बीच बचाव के बाद झगड़ा शांत हुआ। खून से लथपथ युवक को सीएचसी ले गए। जहां डॉक्टरों ने गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत्त घोषित कर दिया। मृतक पत्नी की तहरीर पर पुलिस ने पिता पुत्र सहित चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। तीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना बबेरू क्षेत्र का है।