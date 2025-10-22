Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बांदा

कंपोजिट विद्यालय के प्रिंसिपल ने कहा- यादव हो पढ़ लिखकर क्या करोगे? एसपी शिकायत

Banda education news बांदा में कक्षा 7 के छात्र ने विद्यालय के प्रिंसिपल पर गंभीर आरोप लगाया है। छात्र ने आरोप लगाया है कि प्रिंसिपल ने जातिगत टिप्पणी करते हुए कहते उन्हें गाय, भैंस पालने की सलाह दी गई।

2 min read

बांदा

image

Narendra Awasthi

Oct 22, 2025

घटना की जानकारी देते एएसपी (फोटो सोर्स- 'X' बांदा वीडियो ग्रैब)

फोटो सोर्स- 'X' बांदा वीडियो ग्रैब

Banda news बांदा के सरकारी स्कूल का एक मामला सामने आया है। जिसमें पढ़ने वाले कक्षा 7 के छात्र की मां ने एसपी को शिकायती पत्र देखकर बताया है कि स्कूल के प्रिंसिपल ने उनसे कहा कि यादव हो ना पढ़ लिखकर क्या करोगे? भैंस, मवेशी को घास खिलाओ। जिससे फायदा होगा। तुम लोगों के लिए पढ़ाई लिखाई में क्या रखा है? एएसपी ने बताया कि कंपोजिट विद्यालय का मामला सामने आया था। राजपत्रित अधिकारियों से इसकी जांच कराई गई। जिसमें प्रथम दृष्टया किसी भी प्रकार की जातिगत टिप्पणी का मामला नहीं मिला है।

कक्षा 7 के छात्र ने लगाया आरोप

उत्तर प्रदेश के बांदा के देहात कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत लुकतारा गांव में सरकारी कंपोजिट विद्यालय संचालित है। ‌गांव का रहने वाला कक्षा 7 के छात्र ने अपने घर में बताया कि बीते 13 अक्टूबर को सुबह क्लास में पढ़ने के लिए मैडम को बुला लाया था। इस पर प्रिंसिपल श्याम बाबू वर्मा नाराज हो गए और उन्होंने डंडे से उसकी पिटाई शुरू कर दी। इस पर छात्रों में प्रिंसिपल से कहा कि- मास्टर साहब आपकी पढ़ाई से हमें कुछ समझ में नहीं आता है। इसलिए मैडम को बुला लाए थे।

मैडम को बुलाने पर प्रिंसिपल नाराज

इस पर प्रिंसिपल ने कहा कि- यादव हो पढ़ लिखकर क्या करोगे? भैंस चराव, खेती किसानी करो, इससे फायदा मिलेगा। तुम लोगों के लिए पढ़ाई लिखाई में क्या रखा है? छात्र ने घर जाकर घटनाक्रम की जानकारी दी। इस पर छात्र की मां ने स्कूल में जाकर प्रिंसिपल से बातचीत की। आरोप है कि प्रिंसिपल ने मां से भी कहा कि इसे पढ़ा लिखा कर क्या करोगी? खेती किसानी करो। छात्र की मां ने बीते 17 अक्टूबर को एसपी से लिखित शिकायत की। इस मौके पर छात्र के शरीर पर आए चोटों के निशान को भी दिखाया। एसपी से शिकायत के दौरान कुछ अन्य छात्र भी मौजूद थे।

प्रिंसिपल और शिक्षिका बीच विवाद

इस संबंध में ग्रामीणों का कहना है कि विद्यालय में प्रिंसिपल और एक शिक्षिका के बीच आपसी रंजिश है‌ जो काफी समय से विवाद चल आ रहा है।‌ दोनों की लड़ाई में बच्चों की पढ़ाई बर्बाद हो रही है। बच्चों के ही माध्यम से एक दूसरे को फंसाने की कोशिश करते हैं। इसी प्रकार का एक सोशल मीडिया पर आया है। जिसमें जिलाधिकारी से दोनों टीचर को हटाने की मांग की गई है। इस संबंध में एएसपी ने बताया कि विद्यालय में इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई है। जिसकी पुष्टि विद्यालय के छात्र छात्राएं कर रही हैं‌।

काफी पुरानी रंजिश

एएसपी ने बताया कि प्रिंसिपल और सहायक अध्यापक के बीच काफी लंबे समय से विवाद चल रहा है। जिसके कारण एक दूसरे को फंसाने का प्रयास करते हैं। साजिश रचते हैं। जिसमें लड़कों को भी शामिल किया जाता है।‌शिक्षा विभाग को समझ में जांच करने के लिए कहा गया है। विभाग द्वारा भी जांच कराई जा रही है। मामले की विस्तृत जांच कराई जा रही है ट्रांसपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

22 Oct 2025 11:09 pm

Published on:

22 Oct 2025 11:07 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Banda / कंपोजिट विद्यालय के प्रिंसिपल ने कहा- यादव हो पढ़ लिखकर क्या करोगे? एसपी शिकायत

बड़ी खबरें

View All

बांदा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

घर में मेहमान आना बन गए मौत की वजह, पति ने कहा खाना बना दो, पत्नी ने कहा नहीं बनाउंगी, पति ने दी गाली फिर…

बांदा

जमीन के छोटे टुकड़े के लिए खून का कत्ल: माता-पिता, भाई-बहन पर मुकदमा

अस्पताल में घायल का उपचार करते डॉक्टर (फोटो सोर्स- 'X' बांदा वीडियो ग्रैब)
बांदा

नहीं चला पाएंगे 12वीं तक के छात्र-छात्राएं बाइक और स्कूटी! यहां कड़ा नियम लागू करने के…

Road Safety
बांदा

बांदा में बेटे ने पिता का मोबाइल रख दिया गिरवी, पिता ने किया विरोध तो चापड़ से कर दी हत्या

बांदा

16 साल पहले बनाए गए टैटू से दोस्त ने दोस्त की पहचान की, अहमदाबाद में रह रहे युवक को मिलवाया परिजनों से

बचपन में बनवाया टैटू 16 साल बाद आया काम (फोटो सोर्स- 'X' अहमदाबाद)
बांदा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.