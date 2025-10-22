कंपोजिट विद्यालय के प्रिंसिपल ने कहा- यादव हो पढ़ लिखकर क्या करोगे? एसपी शिकायत

फोटो सोर्स- 'X' बांदा वीडियो ग्रैब
Banda news बांदा के सरकारी स्कूल का एक मामला सामने आया है। जिसमें पढ़ने वाले कक्षा 7 के छात्र की मां ने एसपी को शिकायती पत्र देखकर बताया है कि स्कूल के प्रिंसिपल ने उनसे कहा कि यादव हो ना पढ़ लिखकर क्या करोगे? भैंस, मवेशी को घास खिलाओ। जिससे फायदा होगा। तुम लोगों के लिए पढ़ाई लिखाई में क्या रखा है? एएसपी ने बताया कि कंपोजिट विद्यालय का मामला सामने आया था। राजपत्रित अधिकारियों से इसकी जांच कराई गई। जिसमें प्रथम दृष्टया किसी भी प्रकार की जातिगत टिप्पणी का मामला नहीं मिला है।
उत्तर प्रदेश के बांदा के देहात कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत लुकतारा गांव में सरकारी कंपोजिट विद्यालय संचालित है। गांव का रहने वाला कक्षा 7 के छात्र ने अपने घर में बताया कि बीते 13 अक्टूबर को सुबह क्लास में पढ़ने के लिए मैडम को बुला लाया था। इस पर प्रिंसिपल श्याम बाबू वर्मा नाराज हो गए और उन्होंने डंडे से उसकी पिटाई शुरू कर दी। इस पर छात्रों में प्रिंसिपल से कहा कि- मास्टर साहब आपकी पढ़ाई से हमें कुछ समझ में नहीं आता है। इसलिए मैडम को बुला लाए थे।
इस पर प्रिंसिपल ने कहा कि- यादव हो पढ़ लिखकर क्या करोगे? भैंस चराव, खेती किसानी करो, इससे फायदा मिलेगा। तुम लोगों के लिए पढ़ाई लिखाई में क्या रखा है? छात्र ने घर जाकर घटनाक्रम की जानकारी दी। इस पर छात्र की मां ने स्कूल में जाकर प्रिंसिपल से बातचीत की। आरोप है कि प्रिंसिपल ने मां से भी कहा कि इसे पढ़ा लिखा कर क्या करोगी? खेती किसानी करो। छात्र की मां ने बीते 17 अक्टूबर को एसपी से लिखित शिकायत की। इस मौके पर छात्र के शरीर पर आए चोटों के निशान को भी दिखाया। एसपी से शिकायत के दौरान कुछ अन्य छात्र भी मौजूद थे।
इस संबंध में ग्रामीणों का कहना है कि विद्यालय में प्रिंसिपल और एक शिक्षिका के बीच आपसी रंजिश है जो काफी समय से विवाद चल आ रहा है। दोनों की लड़ाई में बच्चों की पढ़ाई बर्बाद हो रही है। बच्चों के ही माध्यम से एक दूसरे को फंसाने की कोशिश करते हैं। इसी प्रकार का एक सोशल मीडिया पर आया है। जिसमें जिलाधिकारी से दोनों टीचर को हटाने की मांग की गई है। इस संबंध में एएसपी ने बताया कि विद्यालय में इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई है। जिसकी पुष्टि विद्यालय के छात्र छात्राएं कर रही हैं।
एएसपी ने बताया कि प्रिंसिपल और सहायक अध्यापक के बीच काफी लंबे समय से विवाद चल रहा है। जिसके कारण एक दूसरे को फंसाने का प्रयास करते हैं। साजिश रचते हैं। जिसमें लड़कों को भी शामिल किया जाता है।शिक्षा विभाग को समझ में जांच करने के लिए कहा गया है। विभाग द्वारा भी जांच कराई जा रही है। मामले की विस्तृत जांच कराई जा रही है ट्रांसपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
