कंपोजिट विद्यालय के प्रिंसिपल ने कहा- यादव हो पढ़ लिखकर क्या करोगे? एसपी शिकायत

इस पर प्रिंसिपल ने कहा कि- यादव हो पढ़ लिखकर क्या करोगे? भैंस चराव, खेती किसानी करो, इससे फायदा मिलेगा। तुम लोगों के लिए पढ़ाई लिखाई में क्या रखा है? छात्र ने घर जाकर घटनाक्रम की जानकारी दी। इस पर छात्र की मां ने स्कूल में जाकर प्रिंसिपल से बातचीत की। आरोप है कि प्रिंसिपल ने मां से भी कहा कि इसे पढ़ा लिखा कर क्या करोगी? खेती किसानी करो। छात्र की मां ने बीते 17 अक्टूबर को एसपी से लिखित शिकायत की। इस मौके पर छात्र के शरीर पर आए चोटों के निशान को भी दिखाया। एसपी से शिकायत के दौरान कुछ अन्य छात्र भी मौजूद थे।