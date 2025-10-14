भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की दावत… शिकायतकर्ता ने 500 लोगों को दिया ‘ईमानदारी’ का न्योता, इंस्पेक्टर पर दर्ज हुआ केस

बीते दिनों निरपुड़ा गांव में ऐसा माहौल था मानो कोई बड़ा त्योहार हो। चाय के स्टॉल, पकौड़ों की तली हुई खुशबू, चटनी की चटकार और खीर की मिठास सब कुछ था, लेकिन वजह बिल्कुल अनोखी। गांव के रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर परमवीर राणा पर आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज हुआ, तो ग्रामीणों ने इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ 'लोकतांत्रिक जीत' माना। शिकायतकर्ता राममेहर नाम के बुजुर्ग ने खुलेआम जिम्मेदारी ली और कहा कि उन्होंने योगी-मोदी सरकार के एक विज्ञापन से प्रेरित होकर शिकायत की। विज्ञापन में लिखा था भ्रष्टाचार की शिकायत पर नाम गुप्त रखा जाएगा। लेकिन राममेहर ने नाम छुपाया नहीं, बल्कि कहा, 'हां, शिकायत मैंने की है…ताकि भ्रष्टाचारियों को सबक मिले!'