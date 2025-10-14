Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बागपत

भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की दावत… शिकायतकर्ता ने 500 लोगों को दिया ‘ईमानदारी’ का न्योता, इंस्पेक्टर पर दर्ज हुआ केस

भ्रष्टाचार पर सख्ती का ऐसा नजारा जहां देखिए- उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के निरपुड़ा गांव में रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर पर आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा दर्ज होते ही ग्रामीणों ने ठुमके लगाए।

2 min read

बागपत

image

Avaneesh Kumar Mishra

Oct 14, 2025

AI generated symbolic image.

यूपी के बागपत में एक दिलचस्प नजारा देखने को मिला। यहां एक दावत का आयोजन किया गया। लेकिन, आयोजनकर्ता के घर न ही कोई उत्सव था या न ही कोई कार्यक्रम… तो आखिर दावत किस बात की। यह आयोजन था भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की दावत। शिकायत की खुशी में 500 से ज्यादा लोगों को चाय-पकौड़े से लेकर खीर तक की दावत दी गई। गांव की गलियां खुशबू से महक उठीं, लेकिन ये कोई शादी-ब्याह का उत्सव नहीं, बल्कि 'ईमानदारी की जीत' का जश्न था। आइए, जानते हैं पूरी कहानी…।

चाय-पकौड़ों की खुशबू में घुली भ्रष्टाचार की हार

बीते दिनों निरपुड़ा गांव में ऐसा माहौल था मानो कोई बड़ा त्योहार हो। चाय के स्टॉल, पकौड़ों की तली हुई खुशबू, चटनी की चटकार और खीर की मिठास सब कुछ था, लेकिन वजह बिल्कुल अनोखी। गांव के रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर परमवीर राणा पर आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज हुआ, तो ग्रामीणों ने इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ 'लोकतांत्रिक जीत' माना। शिकायतकर्ता राममेहर नाम के बुजुर्ग ने खुलेआम जिम्मेदारी ली और कहा कि उन्होंने योगी-मोदी सरकार के एक विज्ञापन से प्रेरित होकर शिकायत की। विज्ञापन में लिखा था भ्रष्टाचार की शिकायत पर नाम गुप्त रखा जाएगा। लेकिन राममेहर ने नाम छुपाया नहीं, बल्कि कहा, 'हां, शिकायत मैंने की है…ताकि भ्रष्टाचारियों को सबक मिले!'

दावत का आयोजन गांव वालों ने सामूहिक रूप से किया। स्टॉल्स पर न सिर्फ खाने-पीने का सामान सजा, बल्कि सीएम योगी आदित्यनाथ के भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के इश्तिहार भी लगे। ग्रामीणों का कहना था, 'ये दावत ईमानदारी को सम्मान देने के लिए है। सरकार ने जो किया, वो सराहनीय है।'

पंचायत चुनाव तो नहीं है वजह

हालांकि, ये जश्न सबको रास नहीं आया। गांव में चर्चाएं तेज हैं कि आरोपी परमवीर राणा पक्ष पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी में था। कुछ लोग इसे 'राजनीतिक दबाव' बता रहे हैं, तो कुछ कहते हैं कि ये महज संयोग है। आयोजक निश्चय राणा ने कहा, 'गांव के एक शख्स ने रिटायर्ड इंस्पेक्टर के खिलाफ भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति की शिकायत की थी। उसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ। हमने भ्रष्टाचार पर एक्शन की खुशी में दावत का इंतजाम किया। ये गांव की एकजुटता का प्रतीक है।'

पुलिस ने जब्त किया खाने-पीने का सामान

जश्न चरम पर था कि तभी पुलिस मौके पर पहुंच गई। तनाव की आशंका देखते हुए भोज का सारा सामान चाय के बर्तन से लेकर खाने का माल जब्त कर लिया गया। स्थानीय थाने के अधिकारीयों ने बताया कि मामला संवेदनशील है, इसलिए सतर्कता बरती गई।

आयकर विभाग की प्रारंभिक जांच पूरी हो चुकी है, लेकिन विस्तृत जांच अभी जारी है। परमवीर राणा के खिलाफ कार्रवाई के तहत उनकी संपत्ति की पड़ताल हो रही है। ग्रामीण उम्मीद कर रहे हैं कि ये केस भ्रष्टाचार के खिलाफ मिसाल बनेगा।

ये भी पढ़ें

वर्दी की दबंगई… पहले बैठकर दो सिपाहियों ने शराब पी फिर किया हंगामा, कैंटीन कर्मचारी को दौड़ा-दौड़कर पीटा
गाज़ियाबाद
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

14 Oct 2025 06:11 pm

Published on:

14 Oct 2025 06:10 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bagpat / भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की दावत… शिकायतकर्ता ने 500 लोगों को दिया ‘ईमानदारी’ का न्योता, इंस्पेक्टर पर दर्ज हुआ केस

बड़ी खबरें

View All

बागपत

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

कमरे में खून ही खून… सोते-सोते ही 2 बच्चियों समेत मां पर दे मारा हथोड़ा; ट्रिपल मर्डर केस में बड़ा खुलासा

Triple Murder Case Update
बागपत

महिला पुलिस ने बहन पर गोली चलाने वाले आरोपी को एनकाउंटर में लंगड़ा कर किया गिरफ्तार

बागपत

धरी की धरी रह गई बर्थडे पार्टी; जन्मदिन से पहले आया ‘मरणदिन’, पहले पति को छोड़ आई नेपाली पत्नी ने 3 बच्चों के साथ क्यों…

UP Crime
बागपत

3 मासूम बच्चों की पड़ी थी लाश, फंदे से लटकी थी पत्नी…कमरे का दृश्य देख बदहवास हुआ पति, परिजनों में मचा कोहराम

Up news, bagpat
बागपत

Baghpat News: एसपी के आदेश पर हुई परीक्षा, नकल करते पकड़े गए कोतवाल, पुलिस की साख पर उठे सवाल

baghpat police exam cheating viral video
बागपत
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.