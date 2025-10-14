वर्दी की दबंगई… पहले बैठकर दो सिपाहियों ने शराब पी फिर किया हंगामा, कैंटीन कर्मचारी को दौड़ा-दौड़कर पीटा

सोमवार की शाम करीब 8 बजे का वक्त था। कोतवाली थाना क्षेत्र के नवयुग मार्केट में ठेके के पास बनी एक छोटी सी कैंटीन। यहां पुलिस लाइन से तैनात सिपाही कपिल कुमार और विनीत कुमार पहुंचे। दोनों ने टेबल पर शराब की बोतलें सजा लीं और बिरयानी का ऑर्डर दिया। लगभग एक घंटे तक दोनों ने जमकर दारू पार्टी की। इसके बाद फिर ड्रामा शुरू किया। आसपास के दुकानदारों और राहगीरों को निशाना बनाया। फिर नजर पड़ी कैंटीन के एक युवा कर्मचारी पर बिना किसी वजह के दोनों ने उसे घेर लिया। बेल्ट निकाली और ताबड़तोड़ मारपीट शुरू कर दी। युवक दौड़ता रहा, लेकिन सिपाहियों का कहर थमा ही नहीं। पूरा नजारा इतना खौफनाक था कि आसपास के लोग डर के मारे चुपचाप वीडियो बनाते रहे।