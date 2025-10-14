वर्दी की दबंगई… पहले बैठकर दो सिपाहियों ने शराब पी फिर किया हंगामा, कैंटीन कर्मचारी को दौड़ा-दौड़कर पीटा

दो सिपाहियों ने की कैंटीन में मारपीट, PC- X
गाजियाबाद : शहर के बीचों-बीच पुलिस वर्दी की आड़ में दबंगई का खेल देखने को मिला। सोमवार शाम को नशे में चूर दो सिपाहियों ने नवयुग मार्केट की कैंटीन को जंग का मैदान बना दिया। शराब की बोतलें चढ़ाकर बिरयानी का मजा लेते-लेते गालियां बरसानी शुरू कीं और फिर एक बेगुनाह कर्मचारी को बेल्ट की मार से लहूलुहान कर दिया। सिपाहियों के पूरे हंगामे को किसी ने मोबाइल में कैद कर लिया फिर उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस प्रशासन ने दोनों सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया।
सोमवार की शाम करीब 8 बजे का वक्त था। कोतवाली थाना क्षेत्र के नवयुग मार्केट में ठेके के पास बनी एक छोटी सी कैंटीन। यहां पुलिस लाइन से तैनात सिपाही कपिल कुमार और विनीत कुमार पहुंचे। दोनों ने टेबल पर शराब की बोतलें सजा लीं और बिरयानी का ऑर्डर दिया। लगभग एक घंटे तक दोनों ने जमकर दारू पार्टी की। इसके बाद फिर ड्रामा शुरू किया। आसपास के दुकानदारों और राहगीरों को निशाना बनाया। फिर नजर पड़ी कैंटीन के एक युवा कर्मचारी पर बिना किसी वजह के दोनों ने उसे घेर लिया। बेल्ट निकाली और ताबड़तोड़ मारपीट शुरू कर दी। युवक दौड़ता रहा, लेकिन सिपाहियों का कहर थमा ही नहीं। पूरा नजारा इतना खौफनाक था कि आसपास के लोग डर के मारे चुपचाप वीडियो बनाते रहे।
मारपीट का शोर सुनकर स्थानीय लोग थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। लेकिन, चौकी इंचार्ज ने मामले को रफा-दफा करने की पूरी कोशिश की। 'इंटरनल मैटर है, बाहर न फैलाओ' ऐसी बातें कहकर बात को दबाने की कोशिश की गई। लेकिन, जब वीडियो वायरल हुआ तो चौकी इंचार्ज के मंसूबों पर पानी फिर गया। वायरल वीडियो उच्च अधिकारियों तक पहुंच गया। जांच में खुलासा हुआ कि दोनों सिपाही पुलिस लाइन से बिना बताए कोतवाली क्षेत्र में घूम रहे थे। नशे में ड्यूटी पर होना तो दूर, ऐसी गुंडागर्दी ने पूरे विभाग की नाक में दम कर दिया।
घटना की जानकारी मिलते ही DCP सिटी धवल जायसवाल ने फौरन एक्शन लिया। उन्होंने बताया, 'दोनों सिपाही पुलिस लाइन में तैनात हैं। वीडियो के आधार पर उन्हें तत्काल सस्पेंड कर दिया गया है। विभागीय जांच शुरू हो चुकी है। साथ ही, ये भी पता लगाया जा रहा है कि दोनों पुलिस लाइन से कोतवाली क्षेत्र कैसे और क्यों पहुंचे। कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।' DCP ने साफ कहा कि ऐसे तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा, जो वर्दी की मर्यादा को तार-तार करते हैं।
