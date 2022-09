किसान नेता टिकैत फिर करेंगे आंदोलन, कौन से मुद्दे पर और कहाँ से शुरू होगा आंदोलन इसकी घोषणा..

भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सरकार की योजनाओं के खिलाफत करने के लिए अपने नए आंदोलन की घोषणा कर दी है। इस दौरान उन्होने कहा कि, हम युवाओं और किसानों के साथ छल नहीं होने देंगे। हमारे नए आंदोलन कब से और कहा से होगा। इसकी प्लानिंग लगभग पूरी हो चुकी है।

उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ के थाना टप्पल क्षेत्र के यमुना एक्सप्रेसवे से भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत गुरुवार को कार द्वारा नोएडा से लखनऊ जा रहे थे। इस दौरान राकेश टिकैत ने टप्पल इलाके के एक गांव में किसानों के बीच पहुंचे। उन्होंने कहा कि तीन कृषि कानून बिल को वापस लेने को लेकर किसानों से वायदा किया था। जिस आश्वासन पर धरने पर बैठे किसानों ने अपने धरना खत्म कर सभी किसान अपने अपने घर चले गए थे। लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा बड़ा धोखा करते हुए किसानों के साथ वादाखिलाफी की गई है। जिसके चलते देश में एक अब एक ओर बड़ा आंदोलन की किए जाने की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। देश का अन्नदाता सड़कों पर उतर कर एक बड़ा आंदोलन करेंगे और आंदोलन देश में कब होगा. स्थान उसका कहां रहेगा. मुद्दे क्या-क्या होंगे. तय किए जाएंगे. लेकिन देश में अब बड़े आंदोलन होंगे.

Rakesh Tikait Annouced to his new Movement against government