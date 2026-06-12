अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में लगे ‘जय श्रीराम और हर-हर महादेव के नारे’

अलीगढ़ : अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) के कैनेडी ऑडिटोरियम में आयोजित औद्यानिक उन्नयन गोष्ठी शनिवार को उस समय चर्चा का विषय बन गई, जब कार्यक्रम के समापन पर ‘जय श्रीराम’ और ‘हर-हर महादेव’ के जयकारे गूंज उठे। उत्तर प्रदेश सरकार में उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिनेश प्रताप सिंह ने अपने संबोधन का समापन “जय श्रीराम” के उद्घोष के साथ किया, जिसके बाद सभागार में मौजूद लोगों ने “नमो पार्वती नमः” और “हर-हर महादेव” के जयकारे लगाए। इसके साथ ही “भारत माता की जय” के नारे भी सुनाई दिए।