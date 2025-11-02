हेलो! विक्रमशिला एक्सप्रेस में आतंकवादी और बम है… कॉल डिस्कनेक्ट, 40 मिनट चली तलाश

ट्रेन में बम मिलने की सूचना, PC- Railway
अलीगढ़ : सुबह के 5.30 बजे का समय था। रेलवे हेडक्वार्टर को एक कॉल आया। कॉल करने वाले ने बोला- हेलो… विक्रमशिला एक्सप्रेस में आतंकवादी और बम है। इसके बाद कॉल डिस्कनेक्ट हो गया।
हेडक्वार्टर से जानकारी मिलने के बाद विक्रमशिला एक्सप्रेस को अलीगढ़ जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर एक पर रोका गया। विक्रमशिला एक्सप्रेस का अलीगढ़ में कोई स्टॉपेज नहीं था। ट्रेन को इमरजेंसी में अलीगढ़ स्टेशन पर रोका गया।
विक्रमशिला के अलीगढ़ जंक्शन पहुंचने से पहले ही आरपीएफ अलर्ट मोड में थी। विक्रमशिला एक्सप्रेस को प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर रोका गया। जैसे ही ट्रेन रुकी आरपीएफ ने फौरन तलाशी शुरू कर दी। आरपीएफ के साथ जीआरपी, लोकल पुलिस- इंटेलिजेंस भी मौजूद थे। बम और डॉग स्क्वायड भी पहुंचा। एक-एक बोगी में हर संदिग्ध चीज की तलाशी ली गई। करीब 40 मिनट चली जांच में कोई संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति नहीं मिला। इसके बाद 6:39 बजे ट्रेन को आगे की यात्रा के लिए रवाना किया गया।
सीओ आरपीएफ गुलजार सिंह ने बताया कि एक व्यक्ति ने सुबह करीब 5.30 रेलवे हेडक्वार्टर के नंबर पर कॉल किया। कॉल करने वाले ने कहा- विक्रमशिला एक्सप्रेस में बम और आतंकवादी है। इस बात की सूचना तुंरत आऱपीएफ को दी गई।
सिक्योरिटी चेकअप के लिए ट्रेन को रोका गया। कॉल करने वाले का नंबर ट्रेस किया गया। पता चला कि कॉल करने वाला इटावा का है। इटावा आरपीएफ और जीआरपी भी इस मामले में जांच में जुटी है। पुलिस कॉलर की तलाश कर रही है।
बड़ी खबरेंView All
अलीगढ़
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग