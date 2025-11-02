Patrika LogoSwitch to English

अलीगढ़

हेलो! विक्रमशिला एक्सप्रेस में आतंकवादी और बम है… कॉल डिस्कनेक्ट, 40 मिनट चली तलाश

Vikramshila Express Train Bomb Threat : विक्रमशिला एक्सप्रेस में बम की सूचना मिलने से रेलवे विभाग में अफरा-तफरी मच गई। ट्रेन को आनन फानन में अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर रोका गया और उसकी चेकिंग की गई।

less than 1 minute read
Google source verification

अलीगढ़

image

Avaneesh Kumar Mishra

Nov 02, 2025

ट्रेन में बम मिलने की सूचना, PC- Railway

अलीगढ़ : सुबह के 5.30 बजे का समय था। रेलवे हेडक्वार्टर को एक कॉल आया। कॉल करने वाले ने बोला- हेलो… विक्रमशिला एक्सप्रेस में आतंकवादी और बम है। इसके बाद कॉल डिस्कनेक्ट हो गया।

हेडक्वार्टर से जानकारी मिलने के बाद विक्रमशिला एक्सप्रेस को अलीगढ़ जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर एक पर रोका गया। विक्रमशिला एक्सप्रेस का अलीगढ़ में कोई स्टॉपेज नहीं था। ट्रेन को इमरजेंसी में अलीगढ़ स्टेशन पर रोका गया।

पहले से ही अलर्ट मोड में थी RPF

विक्रमशिला के अलीगढ़ जंक्शन पहुंचने से पहले ही आरपीएफ अलर्ट मोड में थी। विक्रमशिला एक्सप्रेस को प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर रोका गया। जैसे ही ट्रेन रुकी आरपीएफ ने फौरन तलाशी शुरू कर दी। आरपीएफ के साथ जीआरपी, लोकल पुलिस- इंटेलिजेंस भी मौजूद थे। बम और डॉग स्क्वायड भी पहुंचा। एक-एक बोगी में हर संदिग्ध चीज की तलाशी ली गई। करीब 40 मिनट चली जांच में कोई संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति नहीं मिला। इसके बाद 6:39 बजे ट्रेन को आगे की यात्रा के लिए रवाना किया गया।

इटावा का निकला कॉल करने वाला

सीओ आरपीएफ गुलजार सिंह ने बताया कि एक व्यक्ति ने सुबह करीब 5.30 रेलवे हेडक्वार्टर के नंबर पर कॉल किया। कॉल करने वाले ने कहा- विक्रमशिला एक्सप्रेस में बम और आतंकवादी है। इस बात की सूचना तुंरत आऱपीएफ को दी गई।

सिक्योरिटी चेकअप के लिए ट्रेन को रोका गया। कॉल करने वाले का नंबर ट्रेस किया गया। पता चला कि कॉल करने वाला इटावा का है। इटावा आरपीएफ और जीआरपी भी इस मामले में जांच में जुटी है। पुलिस कॉलर की तलाश कर रही है।

Published on:

02 Nov 2025 02:25 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Aligarh / हेलो! विक्रमशिला एक्सप्रेस में आतंकवादी और बम है… कॉल डिस्कनेक्ट, 40 मिनट चली तलाश

