हेलो! विक्रमशिला एक्सप्रेस में आतंकवादी और बम है… कॉल डिस्कनेक्ट, 40 मिनट चली तलाश

विक्रमशिला के अलीगढ़ जंक्शन पहुंचने से पहले ही आरपीएफ अलर्ट मोड में थी। विक्रमशिला एक्सप्रेस को प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर रोका गया। जैसे ही ट्रेन रुकी आरपीएफ ने फौरन तलाशी शुरू कर दी। आरपीएफ के साथ जीआरपी, लोकल पुलिस- इंटेलिजेंस भी मौजूद थे। बम और डॉग स्क्वायड भी पहुंचा। एक-एक बोगी में हर संदिग्ध चीज की तलाशी ली गई। करीब 40 मिनट चली जांच में कोई संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति नहीं मिला। इसके बाद 6:39 बजे ट्रेन को आगे की यात्रा के लिए रवाना किया गया।