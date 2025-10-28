यूपी में बन सकता है एक नया जिला, तीन तहसीलों को मिलाकर बनेगा ‘कल्याण सिंह नगर’

इस जिले को बनाने की मांग कल्याण सिंह ने उठाई थी। लेकिन, विपक्षी दलों से सहयोग न मिल पाने के कारण यह बात आगे नहीं बढ़ पाई। अब कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह ने इस मामले में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी है। राजवीर सिंह उर्फ़ राजू ने पत्र में तर्क दिया है कि बाबूजी ने उत्तर प्रदेश और बीजेपी के लिए बहुत कुछ किया है। अतरौली उनकी कर्मभूमि रही है। हालांकि, कई विकास कार्य अधूरे रह गए। क्षेत्र की जनता की मांग है कि अगर अलग जिला बाबूजी के नाम पर बनता है तो तेजी से विकास होगा। दरअसल, अतरौली, गंगीरी और डिबाई इलाके में लाखों की आबादी है। लोगों को प्रशासनिक कामों के लिए दूर अलीगढ़ या बुलंदशहर जाना पड़ता है। इस वजह से भी नया जिला बनने से स्थानीय स्तर पर कामकाज आसान होगा।