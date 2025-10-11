ब्वायफ्रेंड की हत्या कराने वाली महामंडलेश्वर राजस्थान से गिरफ्तार, शूटर्स को दी थी 3 लाख की सुपारी

26 सितंबर की रात को अभिषेक ने शोरूम बंद किया और पिता नीरज व चचेरा भाई जीतू के साथ गांव लौटने के लिए निकले। खैर से करीब रात 9:30 बजे वे खेरेश्वर मंदिर चौराहे पहुंचे और हाथरस जाने वाली बस में सवार हो रहे थे। नीरज और जीतू बस में चढ़ चुके थे, जबकि अभिषेक चढ़ ही रहे थे कि पीछे से बदमाशों ने उन पर गोली चला दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पिता नीरज की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू की और महामंडलेश्वर के पति को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया।