ब्वायफ्रेंड की हत्या कराने वाली महामंडलेश्वर राजस्थान से गिरफ्तार, शूटर्स को दी थी 3 लाख की सुपारी

ब्वॉयफ्रेंड की हत्या करवाने वाली महामंडलेश्वर राजस्थान से गिरफ्तार
अलीगढ़ : अलीगढ़ में ब्वायफ्रेंड की हत्या करवाने वाली पूर्व महामंडलेश्वर डॉ. अन्नपूर्णा भारती उर्फ पूजा शकुन पांडेय को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूजा पर 50 हजार रुपए का इनाम अलीगढ़ पुलिस ने रखा था। अलीगढ़ पुलिस ने पूजा को राजस्थान से गिरफ्तार किया है। पूजा को राजस्थान के भरतपुर जिले के जयपुर हाईवे से पकड़ा गया। पूजा बस में सवार होकर कहीं जा रही थी। इसी दौरान पुलिस ने बस को रुकवाया और उसे अरेस्ट कर लिया।
पूजा टीवीएस बाइक शोरूम के मालिक अभिषेक गुप्ता की हत्या के बाद फरार चल रही थी। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 50 हजार के इनाम के साथ-साथ NBW वारंट भी जारी किया था। पुलिस ने हत्या की साजिश रचने वाली पूजा को 16 दिन बाद गिरफ्तार कर लिया है।
हाथरस के सिकंदराराऊ थाना क्षेत्र के गांव कचौरा निवासी 25 वर्षीय अभिषेक गुप्ता ने 25 अगस्त को अलीगढ़ के खैर में टीवीएस बाइक शोरूम खोला था। उनके पिता नीरज गुप्ता आढ़ती का काम करते हैं।
26 सितंबर की रात को अभिषेक ने शोरूम बंद किया और पिता नीरज व चचेरा भाई जीतू के साथ गांव लौटने के लिए निकले। खैर से करीब रात 9:30 बजे वे खेरेश्वर मंदिर चौराहे पहुंचे और हाथरस जाने वाली बस में सवार हो रहे थे। नीरज और जीतू बस में चढ़ चुके थे, जबकि अभिषेक चढ़ ही रहे थे कि पीछे से बदमाशों ने उन पर गोली चला दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पिता नीरज की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू की और महामंडलेश्वर के पति को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया।
1 अक्टूबर को पुलिस ने हत्या के मामले में गोंडा रोड नींवरी निवासी मोहम्मद फजल को गिरफ्तार किया। पूछताछ में फजल ने खुलासा किया कि लगभग डेढ़ महीने पहले उसकी कथित महामंडलेश्वर डॉ. अन्नपूर्णा भारती उर्फ पूजा शकुन पांडेय और उनके पति अशोक पांडेय से मुलाकात हुई थी। दोनों ने अभिषेक की फोटो दिखाते हुए उन्हें ठिकाने लगाने का सौदा 3 लाख रुपये में तय किया। अशोक ने एडवांस के रूप में 1 लाख रुपये दिए थे। फजल ने अपने गांव के आसिफ को भी इस सुपारी में शामिल किया।
3 अक्टूबर को पुलिस ने क्रिमिनल इंटेलिजेंस और सर्विलांस टीम की मदद से आसिफ को दिल्ली-कानपुर के पास एक गांव से गिरफ्तार कर लिया। वह उत्तर प्रदेश छोड़कर भागने की फिराक में था। पूछताछ में आसिफ ने भी अभिषेक पर तमंचे से गोली मारकर हत्या करने की बात कबूल ली। पुलिस मामले की गहन जांच जारी रखे हुए है।
