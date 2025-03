अलीगढ़ में शादी की पहली रात नव नवेली दुल्हन ने किया ऐसा कांड, ससुराल वालों के उड़ गए होश

अलीगढ़•Mar 05, 2025 / 02:37 pm• Narendra Awasthi

Newly wed bride did such a thing on first night, her in-laws shocked अलीगढ़ में हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। हंसी खुशी बारात विदा होकर अपने घर आई पहली रात में ही दुल्हन में ऐसा कांड कर दिया कि घरवालों के होश उड़ गए। जब तक घरवालों को होश आता। तब तक काफी देर हो चुकी थी। लड़के पक्ष वालों ने थाने में तहरीर देकर आप बीती सुनाई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।