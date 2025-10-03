साध्वी का काला सच: प्रेम, राजनीति और हत्या, पूजा शकुन पांडेय की चौंकाने वाली कहानी

2019 में पूजा शकुन पांडेय ने अपने नाम के आगे महामंडलेश्वर जोड़ लिया और डॉ. अन्नपूर्णा भारती के नाम से पहचान बनाने लगीं। उसी साल 2 अक्टूबर को एक कार्यक्रम में उन्होंने महात्मा गांधी की तस्वीर वाले पुतले पर एयर गन से गोली चलाई। पुतले पर गुब्बारे लगे थे, जिनसे खून जैसा लाल रंग बाहर निकला। इस घटना की तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हुए, जिसके बाद पूजा, उनके पति अशोक और अभिषेक गुप्ता पर मुकदमा दर्ज हुआ और तीनों को जेल भेजा गया। कुछ ही दिनों में पूजा को जमानत मिल गई और वह डासना पीठ के प्रमुख यति नरसिंहानंद के संपर्क में आ गईं। यति ने उन्हें कानूनी मुश्किलों से उबरने में मदद की। इसके बाद पूजा ने उन्हें अपना गुरु माना और उनके साथ कई धार्मिक सभाओं में हिस्सा लेने लगीं।