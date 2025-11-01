मौसम फिर लेगा करवट,1, 2, 3, नवंबर को इन जिलों में तूफानी बारिश, जाने 5 नवंबर तक के मौसम का हाल

तूफानी बारिश की सांकेतिक फोटो सोर्स IANS
Weather Forecast: बंगाल की खाड़ी में बना गंभीर चक्रवाती तूफान ‘मोंथा’ अब कमजोर होकर अवदाब में तब्दील हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार, इसके प्रभाव से 1, 2, 3 नवंबर को दक्षिणी व पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में झोंकेदार हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश तथा पूर्वांचल के कुछ हिस्सों में भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। बीते तीन दिनों से पूर्वी यूपी के कई जिलों में कहीं माध्यम तो कहीं भारी बारिश होने से धान की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है।
Weather Forecast: मौसम विभाग (IMD) के वर्तमान प्रेक्षणों के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न गंभीर चक्रवाती तूफान ‘मोंथा’ अब धीरे-धीरे कमजोर पड़ने लगा है। अभी अगले दो-तीन दिनों तक इसका असर दिखाई पड़ेगा। यूपी के नोएडा, गाजियाबाद सहित आसपास के जिलों में आसमान में बादल छाए रह सकते हैं। मौसम विभाग के अनुसार एक नवंबर को यूपी के वाराणसी, प्रयागराज, मऊ जैसे जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। बिहार में बंगाल की खाड़ी से उठे मोंथा तूफान का असर दिखने लगा है। कई जिलों में तेज हवा और भारी बारिश की चेतावनी है। यह सिलसिला 1 नवंबर से शुरू होकर 3 नवंबर तक जारी रहेगा। इसका सबसे ज्यादा असर पूर्वी यूपी में दिख रहा है। बीते करीब तीन दिनों से गोंडा सहित आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने के कारण धान की फैसले खेतों में भीग गई है।आईएमडीने कहा कि एक और मौसम सिस्टम पूर्व मध्य अरब सागर पर बना दबाव पिछले छह घंटों से लगभग तीन किमी प्रति घंटे की गति से धीरे-धीरे उत्तर की ओर बढ़ रहा है। दक्षिण छत्तीसगढ़ पर बना गहरा अवदाब उत्तर की ओर बढ़ने के कारण पूर्वी और दक्षिणी यूपी में एक बार फिर बारिश के आसार बन रहे हैं।
मौसम विभाग ने बताया कि इस दौरान अधिकतम तापमान में तेज दैनिक उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। जबकि न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। वहीं, 1, 2, 3 नवंबर को प्रदेश में तेज हवाओं के साथ माध्यम से भारी बारिश हो सकती है। इसके बाद अधिकतम तापमान में धीरे-धीरे वृद्धि और न्यूनतम तापमान में क्रमिक गिरावट दर्ज की जा सकती है। 5 नवंबर से उत्तर प्रदेश में ठंड का प्रकोप बढ़ने के आसार जताए जा रहे हैं।
चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर एवं आसपास के इलाकों में।
बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर एवं आसपास के इलाकों में।
मौसम विभाग का अनुमान है कि 5 नवंबर की रात से तापमान में गिरावट शुरू हो सकती है। 6 नवंबर तक दिन का पारा 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंचने की संभावना है। बता दें कि नवंबर में कई बार न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है, जबकि दिसंबर और जनवरी के दौरान दिन का अधिकतम तापमान कई बार 11 से 12 डिग्री सेल्सियस तक ही रह जाता है। ऐसी स्थिति को कोल्ड डे कंडीशन कहा जाता है।
