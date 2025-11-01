मौसम फिर लेगा करवट,1, 2, 3, नवंबर को इन जिलों में तूफानी बारिश, जाने 5 नवंबर तक के मौसम का हाल

Weather Forecast: मौसम विभाग (IMD) के वर्तमान प्रेक्षणों के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न गंभीर चक्रवाती तूफान ‘मोंथा’ अब धीरे-धीरे कमजोर पड़ने लगा है। अभी अगले दो-तीन दिनों तक इसका असर दिखाई पड़ेगा। यूपी के नोएडा, गाजियाबाद सहित आसपास के जिलों में आसमान में बादल छाए रह सकते हैं। मौसम विभाग के अनुसार एक नवंबर को यूपी के वाराणसी, प्रयागराज, मऊ जैसे जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। बिहार में बंगाल की खाड़ी से उठे मोंथा तूफान का असर दिखने लगा है। कई जिलों में तेज हवा और भारी बारिश की चेतावनी है। यह सिलसिला 1 नवंबर से शुरू होकर 3 नवंबर तक जारी रहेगा। इसका सबसे ज्यादा असर पूर्वी यूपी में दिख रहा है। बीते करीब तीन दिनों से गोंडा सहित आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने के कारण धान की फैसले खेतों में भीग गई है।आईएमडीने कहा कि एक और मौसम सिस्टम पूर्व मध्य अरब सागर पर बना दबाव पिछले छह घंटों से लगभग तीन किमी प्रति घंटे की गति से धीरे-धीरे उत्तर की ओर बढ़ रहा है। दक्षिण छत्तीसगढ़ पर बना गहरा अवदाब उत्तर की ओर बढ़ने के कारण पूर्वी और दक्षिणी यूपी में एक बार फिर बारिश के आसार बन रहे हैं।