मौसम बिगड़ा, सीएम का हेलीकॉप्टर रुका, सड़क मार्ग से 3 घंटे में पहुंचे आलीराजपुर

cm mohan yadav road trip- इंदौर एयरपोर्ट पर मौसम खराब होने के कारण सीएम मोहन यादव सड़क मार्ग से आलीराजपुर पहुंच गए।
CM Mohan Yadav Alirajpur Visit- मध्यप्रदेश के आलीराजपुर में चंद्रशेखर आजाद नगर में गुरुवार को बलराम कृषि महोत्सव का आयोजन था। इस कार्यक्रम में मोहन यादव ने 303.34 करोड़ के विकास कार्यों का भूमिपूजन और 53.55 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। खास बात यह है कि वे मौसम खराब होने के बावजूद सड़क मार्ग से आलीराजपुर पहुंच गए।
सीएम मोहन यादव इंदौर एयरपोर्ट पर हेलीकॉप्टर में पहुंचे तो मौसम खराब होने की बात कहकर पायलट ने उड़ान भरने से मना कर दिया। इस पर मोहन यादव ने कहा कि मौसम जैसा भी हो, जितना भी समय लगे, हम आलीराजपुर जाएंगे। और, वे करीब तीन घंटे का सफर तय कर बाय रोड आलीराजपुर पहुंच गए।
बलराम कृषि महोत्सव का सीएम ने शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, सहकारिता, कृषि अभियांत्रिकी विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने यहां 303.34 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि-पूजन और 53.55 करोड़ की लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इस प्रकार यहां कुल 356.89 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की सौगात मिली। उन्होंने स्वसहायता समूह की महिलाओं को 2.10 करोड़ रुपए की राशि का ऋण वितरित किया। उन्होंने जैविक कृषकों, मेधावी विद्यार्थियों और सोशल मीडिया एन्फ्लूएंसर्स को सम्मानित किया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार के लिए झाबुआ, आलीराजपुर, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट सहित संपूर्ण जनजातीय अंचल एक तीर्थ के समान है। मौसम की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आज भाभरा आकर अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर उन्हें नमन किया। भाभरा की पुण्य धरा से निकले एक नायक ने आजादी के आंदोलन में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए अपने जन्म को सिद्ध किया। उन्होंने कहा कि आलीराजपुर के वीर योद्धा जीतू किराड़, राजा आलिया भील, क्रांति सूर्य टंट्या मामा जैसे अनेक जनजातीय क्रांतिकारियों ने भी स्वतंत्रता आंदोलन में अपना अतुलनीय योगदान दिया।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आलीराजपुर के किसानों ने इस बार कम वर्षा के बाद भी हौंसला दिखाया। आज जिले के 10 हजार से अधिक लोगों को स्वामित्व योजना के अंतर्गत अपने भूखंड मिले हैं। प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प के बलबूते आलीराजपुर में अब तक 90 हजार से अधिक गरीब और जरूरतमंदों को पीएम आवास योजना के अंतर्गत पक्के मकान मिले हैं। साथ ही, 5 लाख 70 हजार से अधिक लोगों को नि:शुल्क आनाज मिल रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लाड़ली बहनों और युवाओं के कल्याण के लिए संकल्पित है। लाड़ली बहनों को हर माह 15 तारीख से पहले 1500 रुपए की सौगात मिलती है।
-आलीराजपुर के 47 हजार 852 किसानों को अब तक फसल बीमा का लाभ मिल चुका है।
-खेती के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराने के लिए नई परियोजनाओं पर काम जारी है।
-1100 करोड़ की लागत से दही नर्मदा पाइप लाइन परियोजना का काम लगभग पूरा।
-किसानों की समृद्धि और उनकी आय बढ़ाने के लिए पशुपालन और दूध उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
-उन्नत नस्ल की 25 गोमाताओं के साथ डेयरी शुरू करने पर 10 लाख रुपए तक के अनुदान का प्रावधान किया है।
-आलीराजपुर को 356.89 करोड़ की लागत के 271 विकास कार्यों की सौगात मिली है।
-भाभरा विकासखंड में 130 करोड़ लागत की 64 सड़कें और कड़वानिया में 22 करोड़ के सांदीपनि विद्यालय शामिल है।
-कोंडवा सिंचाई परियोजना से 70 हजार किसानों को सिंचाई सुविधा मिलेगी।
-भाभरा में अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद को समर्पित विशाल पार्क बनेगा। रानी काजल माता लोक बनाया जाएगा।
-कन्या छात्रावासों में आवास सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी।
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