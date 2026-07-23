मौसम बिगड़ा, सीएम का हेलीकॉप्टर रुका, सड़क मार्ग से 3 घंटे में पहुंचे आलीराजपुर

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आलीराजपुर के किसानों ने इस बार कम वर्षा के बाद भी हौंसला दिखाया। आज जिले के 10 हजार से अधिक लोगों को स्वामित्व योजना के अंतर्गत अपने भूखंड मिले हैं। प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प के बलबूते आलीराजपुर में अब तक 90 हजार से अधिक गरीब और जरूरतमंदों को पीएम आवास योजना के अंतर्गत पक्के मकान मिले हैं। साथ ही, 5 लाख 70 हजार से अधिक लोगों को नि:शुल्क आनाज मिल रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लाड़ली बहनों और युवाओं के कल्याण के लिए संकल्पित है। लाड़ली बहनों को हर माह 15 तारीख से पहले 1500 रुपए की सौगात मिलती है।