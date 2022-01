UP Election 2022: बाहुबली अतीक अहमद की पत्नी लड़ेंगी चुनाव, एआईएमआईएम के टिकट पर उतरेंगी मैदान में

UP Election 2022- बाहुबली अतीक अहमद की पत्नी शाहिस्ता परवीन यूपी विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। उन्हें प्रयागराज के शहर पश्चिमी सीट से एआईएमआईएम पार्टी से उम्मीदवार घोषित की गई हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रयागराज मंडल अफसर महमूद ने जानकारी दी है।

Published: January 16, 2022 11:28:28 am

प्रयागराज. UP Election 2022. बाहुबली अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन यूपी विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। उन्हें प्रयागराज के शहर पश्चिमी सीट से एआईएमआईएम पार्टी से उम्मीदवार घोषित की गई हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रयागराज मंडल अफसर महमूद ने जानकारी दी है। पहले यहां से खालिद अजीम उर्फ अशरफ के चुनाव लड़ने को लेकर कयास लगाए जा रहे थे।

Ateeq Ahmed wife may be AIMIM candidate from prayagraj west