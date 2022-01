UP Election 2022: बसपा के टिकट फाइनल, यूथ वोटर के साथ मुसलमानों को साधने की कोशिश, 15 जनवरी के बाद जारी होगी लिस्ट

कांग्रेस के बाद बसपा ने भी उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार कर ली है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने सभी विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों की लिस्ट फाइनल कर दी है। बसपा ने 300 प्रत्याशियों के नाम फाइनल किए हैं।

लखनऊ. यूपी विधानसभा चुनाव की तिथियां घोषित होने के बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ गई हैं। इसी क्रम में गुरुवार को कांग्रेस ने 125 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की है, जिनमें महिला प्रत्याशियों की संख्या ज्यादा है। उधर, कांग्रेस के बाद बसपा ने भी उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार कर ली है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने सभी विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों की लिस्ट फाइनल कर दी है। बसपा ने 300 प्रत्याशियों के नाम फाइनल किए हैं। इनमें 90 दलित उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल 403 सीटें हैं। पार्टी 15 जनवरी के बाद अपनी फाइनल लिस्ट आधिकारिक तौर पर जारी करेगी।

BSP Chief Mayawati List of 300 Candidates for UP Assembly Election