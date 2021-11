संगमनगरी से अब देश के 12 शहरों के लिए सीधी उड़ान, प्रयागराज-इंदौर का किराया 3200 रुपये

Direct Air Connectivity to Start from Prayagraj and 12 Cities- निजी विमानन कंपनी इंडिगो (Indigo) द्वारा प्रयागराज की सीधी हवाई कनेक्टिविटी देश के 12 प्रमुख शहरों से हो जाएगी। इससे प्रयागराज से इंदौर का सीधा संपर्क मात्र दो घंटे में पूरा हो सकेगा।