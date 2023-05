यूपी की इन रानियों की सुंदरता पर मोहित थे मुगल शासक और अंग्रेज, पाने के लिए खेला हर दांव

इलाहाबादPublished: May 22, 2023 07:30:18 pm Submitted by: Vishnu Bajpai

History of Three Most Beautiful Queens in UP: यूपी के कई रहस्य ऐसे हैं, जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। यूपी में एक से बढ़कर एक खूबसूरत रानियां रहीं हैं। इनमें से ये हैं तीन रानियां, जिनकी खूबसूरती के मुगल शासकों से लेकर अंग्रेज तक कायल रहे हैं।

History of Three Most Beautiful Queens in UP: यूपी के कई रहस्य ऐसे हैं, जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। यूपी में एक से बढ़कर एक खूबसूरत रानियां रहीं हैं। इनमें से ये हैं तीन रानियां, जिनकी खूबसूरती के मुगल शासकों से लेकर अंग्रेज तक कायल रहे हैं। इतिहास बताता है कि इन रानियों ने मुगलों और अंग्रेजों से खुद को बचाने के लिए कड़ा संघर्ष किया। आइए आज हम आपको उत्तर प्रदेश की तीन सबसे खूबसूरत रानियों के बारे में बताते हैं, जिनकी सुंदरता की चर्चा दूर-दूर तक फैली थी। इनकी सुंदरता पर मुगल शासकों से लेकर अंग्रेज तक मोहित थे। ये लोग किसी भी हाल में इन रानियों को पाना चाहते थे।