Mahant Narendra Giri Death: आनंद ग‍िर‍ि के बाद बड़े हनुमान मंदिर के पुजारी और बेटा हिरासत में, सीबीआई जांच की मांग तेज

Narendra Giri Death priest and son of Bade Hanuman taken in Custosy- महंत नरेंद्र गिरी के पास से मिले सुसाइड नोट में आनंद गिरी, बड़े हनुमान मंदिर के पुजारी आद्या तिवारी और संदीप तिवारी पर मानसिक तौर से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने सुसाइड नोट के आधार पर आद्या तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी को भी हिरासत में ले लिया है।