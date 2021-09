पोस्टमार्टम के लिए पहुंचा महंत नरेंद्र गिरि का पार्थिव शरीर, रिपोर्ट के आधार पर होंगे कई खुलासे

Narendra Giri Death Revelations will be made on basis Of Postmortem- बुधवार सुबह महंत नरेंद्र गिरि का पार्थिव शरीर पोस्टमार्टम के लिए स्वरूपरानी अस्पताल लाया गया। पोस्ट कम्प्लीट होने के बाद उनके पार्थिव शरीर को बाघम्बरी गद्दी लाया जाएगा।