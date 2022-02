दो भाइयों ने पेश की मिसाल, कंधे पर बैठाकर बुजुर्ग दादा को कराया संगम स्नान

एमपी के रीवा के रहने वाले दो भाई अपने बुजुर्ग दादा को कंधे पर बैठाकर संगम स्नान के लिए प्रयागराज पहुंचे। जब लोगों ने देखा कि यह दोनों इतनी दूर से अपने दादा को कंधे पर लिये उन्हें संगम स्नान कराने लाए हैं, तो भी हैरान रह गए।

हर किसी ने अपने जीवन में पौराणिक कहानी जरूरी सुनी होगी, जिसमें श्रवण कुमार अपने दृष्टिहीन माता-पिता को कंधे पर बैठाकर चार धाम की यात्रा कराते हैं। वर्तमान समय में यह नामुमकिन सा लगता है। लेकिन मध्य प्रदेश के रहने वाले दो भाइयों ने इसे सिद्ध कर दिखाया है। एमपी के रीवा के रहने वाले दो भाई अपने बुजुर्ग दादा को कंधे पर बैठाकर संगम स्नान के लिए प्रयागराज पहुंचे। जब लोगों ने देखा कि यह दोनों इतनी दूर से अपने दादा को कंधे पर बैठाकर उन्हें संगम स्नान कराने लाए हैं, तो सभी हैरान रह गए। इन दोनों भाइयों का नाम विष्णु और शंकर है। दोनों ने बताया कि उनके दादा की संगम स्नान करने की इच्छा थी और इन दोनों ने उनकी इच्छा को पूरा करने का मन बनाया।

Two Brothers Reached prayagraj carrying grandfather on their shoulders