11 साल पुरानी लव मैरिज का दर्दनाक अंत, पति ने पत्नी की हत्या कर दी जान

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि पति-पत्नी के बीच अक्सर घरेलू कलह होती थी। आशंका है कि सोमवार सुबह किसी बात को लेकर विवाद बढ़ा, जिसके बाद आवेश में आकर दीपक ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद उसने स्वयं भी जीवन लीला समाप्त करने का निर्णय लिया। घटनास्थल की स्थिति को देख पुलिस अभी पूरे मामले की जांच में जुटी है। घटना की जानकारी मिलने के बाद अलवर से परिजन गुरुग्राम के लिए रवाना हो गए हैं। शवों का पोस्टमार्टम होने के बाद उन्हें अंतिम संस्कार के लिए अलवर लाया जाएगा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।