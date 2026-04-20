अलवर: शादी समारोह में युवक पर लाठियों से जानलेवा हमला, हाथ फ्रैक्चर 

पीड़ित सचिन, जो मूल रूप से शालीमार का निवासी है, अपने ससुराल अखैपुरा में आयोजित एक शादी समारोह में शामिल होने आया था। शनिवार रात करीब 11 बजे सचिन अपनी पत्नी सोनू के साथ मोहल्ले में ही हो रही एक अन्य सहेली की शादी में मौजूद था। इसी दौरान मोहल्ले के ही रहने वाले तीन युवक अचानक हाथों में लाठियां लेकर वहां पहुंचे। तीनों ने यहां पहुंचकर अचानक सचिन को घेर लिया और उस पर ताबड़तोड़ हमले करने शुरू कर दिए।