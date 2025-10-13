Diwali School Holidays: सभी स्कूलों में 12 दिन का दिवाली अवकाश, आदेश का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

दिवाली के बाद सर्दियों में भी पिछले साल की तरह अवकाश घोषित हुए, तो परेशानी बढ़ जाएगी। स्कूल संचालकों का कहना है कि 13 से 24 अक्टूबर तक दिवाली का अवकाश है। इसके अगले दिन 25 अक्टूबर को शनिवार और 26 अक्टूबर को रविवार है। नवंबर, दिसंबर और जनवरी में कभी तेज सर्दी, तो कभी प्रदूषण की वजह से अवकाश घोषित होते रहेंगे। इसके अलावा किसी प्रतियोगी परीक्षा में उनके स्कूल को परीक्षा केन्द्र बना दिया, तब भी अवकाश घोषित करना पड़ेगा। ऐसे हालात में कोर्स कैसे पूरा कराएंगे।