सरिस्का व रणथंभौर से 13 बाघ गायब, एक साल बाद भी रिपोर्ट लापता

सरिस्का सेंचुरी का दायरा बढ़ाने की तैयारी सरिस्का में बाघों के संरक्षण के लिए नया प्लान बनाया जा रहा है। यह प्लान वर्ष 2034 तक चलेगा। इसके जरिए सरिस्का में टाइगरों की संख्या बढ़ाने पर जोर है। माना जा रहा है कि 10 साल में करीब 50 से 70 तक बाघों की संख्या और बढ़ सकती है।



एक्सपर्ट के अनुसार सरिस्का प्रशासन को बाघों की निगरानी से लेकर स्टाफ की तैनाती पर जोर देने की जरूरत है। टाइगर ट्रेल्स ट्रस्ट की अध्यक्ष स्नेहा सोलंकी का कहना है कि गायब बाघों को ढूंढने के लिए सरकार को नए इंतजाम करने होंगे। सरिस्का में टाइगर की संख्या 15 साल में 150 पहुंचने के आसार हैं। ऐसे में जंगला का विस्तार जरूरी है। उसी पर हम काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जरिए सेंचुरी 1823 वर्ग किमी करवाने की तैयारी है।